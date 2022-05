Ami nálunk az Euro NCAP, az az Egyesült Államokban az IIHS. Az amerikai töréstesztek azonban számos ponton különböznek az európaiaktól, ezek közé tartoznak a tesztelési módszerek is.

Az IIHS 2013-ban vezette be azt a metódust tesztrendszereiben, hogy az álló járműnek történő ütközést két autóval szimulálja. Ezek 12 és 25 mérföld/órás, azaz 19 és 40 km/órás sebesség mellett zajlottak, a vészfékrendszerek kötelező bevezetése miatt azonban gyakorlatilag okafogyottá vált ez a tesztelési módszer.

Mivel a haszongépjárművek esetében 2022 szeptemberétől kötelező vészfékrendszerekkel felszerelni a modelleket, ezért mostanra már a tesztek 85%-ban lényegében nem történik ütközés az említett teszteken, így az IIHS új módszereket vezet be a régi, elavult helyett.

Egyrészt bevezetik a tolatás miatt bekövetkező ütközések tesztelését, továbbá az álló járműbe történő becsapódásokat magasabb tempónál szimulálnák, ezeket 35-45 mérföld/órás, azaz 56-72 km/órás tartományok között határoznának meg.

Ez reálisabb képet adna az ütközésekről, a rendőrségi statisztikák szerint ugyanis a hasonló jellegű halálos balesetek zöme ilyen sebesség mellett történik – írta meg a Car and Driver.

Az IIHS már az oldalsó ütközéseken is módosított, szintén hasonló okokból, Joe Young a szervezet médiakapcsolatokért felelős igazgatója pedig kiemelte, hogy ez a gyártókat is arra ösztönzi, hogy továbbfejlesszék biztonsági rendszereiket – írta meg a Car and Driver.

