Egy nemrégiben Münchenben megrendezett tenisztornán a BMW egy 2023-as X7 M60i-t mutatott be egyedi Frozen Portimao Blue fényezésben. Az új SUV külseje megosztó lehet, de tagadhatatlan, hogy ez a szín elképesztő párosítás a X7-hez.

A Frozen Portimao Blue fantasztikusan néz ki az X7 M60i-n, a fekete kiegészítők pedig tovább fokozzák az elegáns megjelenést. A BMW 2023-ra újratervezte az X7-est, új orrkialakítást kapott, frissített technikával és friss belső térrel. Az új orrkialakítás szorosan követi a 7-es sorozat stílusát, a fényszórókat lejjebb, külön házba szerelték, a menetfényeket pedig feljebb, külön egységben helyezték el.

Rengeteg szó esett a BMW hatalmas hűtőrácsáról és a legújabb formairányról. A vizsgálódás kiterjed az új 7-es sorozatra és az X7-esre is, de a megjelenés a SUV esetében is működik. A dobozos, egyenes forma és az impozáns méret elrejti a nagy hűtőrács és az új világítási formatervek okozta kellemetlenségek egy részét - írta meg a Carbuzz.

Belül a 2023-as X7 új, ívelt képernyőket kínál, 14,9 colos infotainment-kijelzővel és 12,3 colos digitális műszeregységgel. Ez a rengeteg technológia a BMW legújabb iDrive szoftverén fut, és az egészet a szokásos forgatható vezérlővel, gesztusokkal vagy az érintőképernyővel lehet vezérelni. A hangvezérlés szintén megtalálható.

A SUV hajtásláncai is frissítést kapnak az új modellévre, mivel a sorhatos nagyobb teljesítményt kap, az M60i duplaturbós V8-as pedig 48 voltos mild-hidrid támogatással egészül ki. A turbófeltöltős 3,0 literes soros hathengeres mostantól 375 lóerőt kínál, míg a 4,4 literes, ikerturbós V8-as 523 lóerőt teljesít. Az X7 már most is választható az M-ihlette teljesítményű alkatrészekből, de érkezik egy új Alpina XB7 változat is, amely 630 lóerővel még nagyobb sebességet biztosít.

A 2023-as X7 várhatóan 2022 végén kerül forgalomba. A SUV 78 845 dolláros indulóárral rendelkezik majd az alap X7 40i esetében, míg a csúcsmodell M60i 104 095 dollárról indul. Azt nem tudjuk, hogy a Frozen Portimao Blue szín mennyibe fog kerülni az X7 esetében, de ez a szín 3600 dolláros opció számos más autóhoz, például az új M4-hez. A jelenlegi X7 egyedi festékszínei 1950 dollárba kerülnek, és a BMW megjegyzi, hogy az árnyalatok egyikének kiválasztása akár 10 héttel is megnövelheti az új jármű megrendelésének átfutási idejét. Megéri.

Nyolc órán át kényeztettek egy lepukkant Golfot a Top Gear tisztítói, itt olvashattok róla!