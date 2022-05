Az autógyártókat napjainkban ellátási láncbeli problémák gyötrik, amelyeket főként a félvezetőhiány, illetve újabban az ukrajnai helyzet okoz, amely megemelte a nyersanyagárakat és befolyásolta azok elérhetőségét. A Mercedes-Benz is érzi a nyomást, mivel a vállalat nemrégiben bejelentette, hogy nehezen tud lépést tartani az elektromos járművei iránti növekvő kereslettel.

A Mercedes jelenleg új modellek bevezetésével párhuzamos elektromos járműkínálatot hoz létre, amelyek többsége egyedi tervezésű, bár néhány még mindig belsőégésű motorral hajtott járművön alapul. A gyártó már most is rendelkezik három crossoverrel és SUV-val, valamint két szedánnal, és továbbiakat tervez, amelyek a potenciális vásárlók meglehetősen széles körét szolgálják ki.

Legolcsóbb modellje, az EQA (képünkön), itthon 21742999 forinttól indul, ami a villanyautószabványok szerint meglehetősen megfizethetővé teszi, különösen figyelembe véve, hogy prémium autó. A mérleg másik végén a Maybach EQS SUV ül, amely valószínűleg legalább négyszer annyiba kerül majd, mint az EQA.

A Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Kallenius a Financial Times Future of the Car 2022 konferenciáján beszélt, és aggodalmának adott hangot, hogy a gyártó talán nem lesz képes olyan gyorsan szállítani az elektromos járműveket, ahogyan azt szerette volna. Arra a kérdésre, hogy ez azért van-e, mert a kereslet nagyobb, mint a kínálat, amit más gyártók, például a VW is felvetett, Kallenius így válaszolt: "Ez nagyrészt ránk is igaz."

"Már korábban elkezdtünk intézkedéseket tenni a menedzsmentünkben, hogy figyeljük az árrésünk minőségét és az árképzési erőnket - és ebből a szempontból a kínálati korlátok olyanok voltak, mint egy nem kívánt kísérlet."

Azt is megerősítette, hogy az új EQ termékcsaládot a vevők nagyon jól fogadták, és azt mondta, hogy a reakcióik a következők voltak: "Óriási a kereslet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az autókat a lehető leggyorsabban eljuttassuk a vásárlókhoz."

Kallenius megerősítette egy korábbi kijelentését is, miszerint a Mercedes valószínűleg eltávolodik a kisebb járművek gyártásától, és az olyan járművek, mint a jelenlegi A-osztály nem kaphatnak új generációt.

Hozzátette, hogy "már az ellátási nehézségek kezdete előtt világossá tettük, hogy stratégiánk nem a volumen, hanem az érték hajszolása az ügyfeleink és a vállalat számára."

