A hamarosan megjelenő Purosangue SUV tölti ki minden bizonnyal a Ferrari-rajongók gondolatait, de nem ez az egyetlen új, fejlesztés alatt lévő autójuk. Néhány nappal ezelőtt egy megpiszkált SF90-es került videóra, most pedig részletes kémfotókat kaptunk egy másik tesztautóról, amelynek az orrán álcázás van.

Az álcázó borításnak jó oka van. Úgy tűnik, a Ferrari egy aero-javított SF90 Stradalén dolgozik, valószínűleg VS néven. Ez a Versione Speciale rövidítése, bár lehet, hogy nem ez a név kerül a sorozatgyártásba. Ha emlékeznek, a VS-t a 812 Competizione későbbi tesztváltozatainak leírására használták. Így ez lehet az SF90 Competizione, vagy talán az SF90 Speciale, vagy egyszerűen csak a VS. Bármi legyen is a neve, kétségtelenül nagyon gyors lesz.

10 Fotó

Egyelőre csak aerodinamikai változásokról tudunk. Az álcázás jól eltakarja a részleteket, de az új motorháztetőn a 488 Pistához hasonló S-csatorna látható. Az alsó orr-részen lévő szellőzőnyílások kisebb módosításait nehezebb észrevenni, de a fényszórók alatti új nyílások meglehetősen nyilvánvalóak. A homlokfal oldalsó részének nagyon közeli vizsgálata azt sugallja, hogy a kerekek előtti kis függőleges lamellák vagy összezsugorodtak, vagy eltűntek.

Az álcázás az elejére korlátozódik az autónak, és mint ilyen, hátrébb nem látunk változásokat. Kémforrásaink szerint azonban egy nagyobb hátsó szárny jelenhet meg valamikor.

Az aerodinamikai változások a leszorítóerőről szólnak. A lökhárítóból felfelé áramló levegő áthalad a motorháztetőn, ami leszorítóerőt generál, miközben szívóhatást hoz létre. Egy hátsó szárnnyal a Ferrari minden bizonnyal még a jelenleginél is jobb kanyarvadásszá változtathatná az SF90-et, és mivel a 986 kombinált lóerő már így is túlzott tolóerőt biztosít, az esetleges hajtáslánc-fejlesztések valószínűleg csekélyek lennének, ha egyáltalán lennének.

Jelenleg forrásaink szerint ez a továbbfejlesztett SF90 csak 2023 végén kerül piacra.

