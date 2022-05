A BMW-rajongók alig várják, hogy elérkezzen május 20-a. Ekkor mutatkozik be a világnak az új M4 CSL, és hogy egy kicsit felpezsdítsük a dolgokat, a BMW M hivatalos videója ízelítőt ad abból, hogy mire számíthatunk. A helyzet azonban még jobb lesz, hiszen egy friss CSL kémfotósorozat éles részletességgel mutatja be a belső teret. Mindezzel együtt könnyedén a legjobb képet kapjuk arról, hogy mi lehet a legdögösebb kétajtós BMW mind közül.

A videó és a kémfotók időzítése nem is lehetne jobb. A BMW M egy négyperces videót osztott meg a YouTube-on, amely az új CSL előkészítő munkáját és tesztelését mutatja be. Ennek során közeli pillantást vethetünk a spoilerre, és egyenesen megerősítést kapunk a használt gumiról - Michelin Pilot Sport Cup 2 R. A nagy teljesítményű, pályára szánt abroncsok valószínűleg nem jelentenek nagy meglepetést, ahogyan a hátsó ülés hiánya sem. A videó bepillantást enged a vezető mögötti üres térbe, és egy másik részletet is megerősít: Az M4 CSL automata váltót fog használni.

Ha úgy érzed, hogy a videó túlságosan homályos az ülések és a váltó tekintetében, a fenti galériában egy friss kémfotó-sorozatot ajánlunk figyelmedbe. Nem hiányozhat a középkonzolról az automata váltókar, amelyet karbon vesz körül, és jól látható az M és CSL márkajelzés. Egy másik belső felvétel az agresszív első üléseket örökíti meg, amelyek mögött nincs semmi. A hátsó ülések kidobása része lesz a BMW súlycsökkentő tevékenységének, amely több mint 200 kilót faraghat le az M4-ből, és ha a felturbózott 3,0 literes hathengeres a pletykáknak megfelelően 550 lóerős frissítést kap, a CSL kivételesen gyors lehet a pályán.

Rekordgyorsaságról beszélünk? A BMW M videója utal a Nordschleifén megtett köreire, de ne várjuk, hogy a CSL a Porsche 911 GT2 RS-sel vetekedjen a nürburgringi rekordok terén. Azonban nagyon jó esély van arra, hogy a BMW a CSL-t a végsőkig feszegeti, hogy a valaha volt leggyorsabb sorozatgyártású bömösként a gyártó rekordját állítsa fel a 'Ringen.

