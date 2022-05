Az Európai Bizottság 2035-ig be akarja tiltani a dízel-, benzin- és hibridmotorral szerelt új autók értékesítését, de számos iparági szakértő szerint ez a stratégia túlságosan agresszív. Egyesek - mint például a Renault főnöke, Luca de Meo - még azt is mondják, hogy ez a lépés valójában negatív hatással lehet a környezetre és a társadalomra.

A Financial Times "Future of the Car" című csúcstalálkozóján de Meo kifejtette, hogy a túl gyors átállás a teljesen elektromos személyi mobilitásra valószínűleg nem jelent megoldást a bolygó problémáira. Ez első hallásra kissé zavarosnak tűnhet, de a francia vállalat első embere szerint, ha minden pénzét a villanyautó-technológiákra fordítja, akkor elvágja a fosszilis tüzelésű motorokba történő beruházásokat, amelyek még szennyezőbbé válhatnak.

"Az első dolog, amit el akarok mondani, hogy a Renault nyilvánvalóan nagyon elkötelezett az elektromos autók mellett" - mondta de Meo. "Nagyon korán kezdtük itt, és továbbra is hiszünk abban, hogy ezek és talán a hidrogén is jó megoldás lehet bizonyos alkalmazásokban. De ha megnézzük az adatokat, nyilvánvaló, hogy a belső égésű motoros eladások - beleértve a hibrideket is - még nem érték el a csúcspontjukat. Vannak kihívások, mind társadalmi, pénzügyi és ökológiai szempontból, amelyeket figyelembe kell venni."

De Meo nem az első iparági vezető, aki annak a víziójának ad hangot, hogy a túl korai elektromos járművekre való átállás valójában árthat a környezetnek és a társadalomnak. Nemrég a Volkswagen-csoport vezérigazgatója, Herbert Diess azt mondta, hogy valószínűleg még túl korai lenne az iparágban teljesen átállni az elektromos meghajtásra. Ugyanezen a csúcstalálkozón tartott beszédet, amelyben elmondta, hogy a vásárlói igény valószínűleg megvan, de a villanyautó-gyártást és üzemeltetést támogató infrastruktúra még nincs készen.

Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatója szintén nem híve a belsőégésű motorok mielőbbi betiltásának. Tavaly kijelentette, hogy a belső égésű motorok értékesítésének túl korai leállítása ártana a BMW-nek és más német autógyártóknak, és "nem segítene sem az éghajlaton, sem másnak". Egy másik probléma, amelyre de Meo a csúcstalálkozón rámutatott, hogy az EV-k és a fosszilis meghajtású autók közötti árparitás 2025 körül várható, de ez a "nyersanyag-infláció" miatt megváltozhat.

