Az új Ford Mustang 2023. április 17-én mutatkozhat be. A pletyka - amelyet hivatalosan nem erősítettek meg - egyenesen a Car and Driver című laptól származik, amely szerint az amerikai vállalat pontosan 59 évvel a legelső generáció 1963-as bemutatása után, a New York-i Autókiállításon mutatja be az új modellt. Ez tehát egy ikonikus dátum lenne a talán utolsó benzinmotoros Mustang számára.

Hogyan fog kinézni az új Mustang? Az első kémfotók és pletykák alapján nem sokban fog különbözni a jelenlegitől. Legalábbis esztétikai szempontból. A karosszéria valójában megtartja a jelenleg kapható modell stílusát, amely csak elöl és hátul fejlődik áttervezett fényszórókkal és lökhárítókkal. Az új színek és az új stílusú könnyűfém keréktárcsák mellett a Ford továbbra is a klasszikus póni autó vonalaival tűnik ki.

Azutastérben lehetnek a legnagyobb változások. A márka elképzelése a kárpitozás és a technológia minőségének emelése, a teljesen frissített műszerekre összpontosítva. Ezért a belső térben új formájú és grafikájú műszerfalat és új generációs infotainment rendszert találhattunk, hogy teljesen elhatárolódjon a konkurenciától, amelyet például a Dodge Challenger és a Chevrolet Camaro képvisel.

Az új Ford Mustang másik fontos eleme a futómű lesz, amelynek még erősebbnek kell lennie, és képesnek kell lennie a sportos és kényelmes vezetés vágyainak ötvözésére, mint a legjobb grand tourerekben.

Az amerikai sportkocsit egy 2.3 turbófeltöltős négyhengeres motor hajtja majd, amely 320 lóerő körüli teljesítményű (az Európában 2021-ig forgalmazott egység továbbfejlesztése), valamint az örök 5.0-literes V8-as több mint 450 lóerővel. Ez utóbbit hibrid formában és összkerékhajtással is át lehetne dolgozni, hogy még erősebb és vonzóbb legyen az európai piac számára.

A kínálatban egy 5,2-es V8-as, több mint 760 lóerős GT500-örökös is szerepelhet. A sebességváltók továbbra is hatsebességes kézi és tízsebességes automata egységek lesznek.

A korábbi generációkhoz hasonlóan a Ford több különleges kiadást is piacra dob , amelyeknek a külseje és a motorjai is átdolgozottak. Ezeket a korábbiaknál gyakrabban kínálhatják, mivel 2026-ban az Egyesült Államokban szigorítani fogják az új autók károsanyag-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását.

Mindeközben, ha már a sportváltozatoknál tartunk, a Ford egy Mustang GT3-at is készít majd, amely várhatóan 2024-ben vesz majd részt a Daytona 24 órás versenyen. Vajon követi majd egy közúti változat?

