A használtautó-piacot már évek óta az online értékesítés mozgatja, a Magyarországon már jól ismert különböző platformokkal. Az új autók értékesítése terén azonban az online értékesítés még nem igazán fejlett, még akkor sem, ha ez az ágazat körülbelül két évvel ezelőtt nagy lendületet kapott az egymást követő korlátozásokkal.

Számos autógyártó már most is beruház az értékesítés digitalizálásába, és a BMW is arra törekszik, hogy üzleti átalakulásának részeként növelje az online értékesítés arányát az összes új autó eladásán belül.

A bajor autógyártó az évtized közepére új autóinak 25 százalékát online akarja értékesíteni. A Forbes új cikke rávilágít a BMW azon terveire, hogy az Adobét használja az adatkezeléshez. A vállalat emellett támogatni fogja a BMW erőfeszítéseit a felhasználói élmény terén, beleértve az új járművek online értékesítését is.

"A vásárlók egyharmada nagyon jól el tudja képzelni, hogy online vásároljon autót" - magyarázta Jens Thiemer, a BMW alelnöke a TechFirst podcastjában. " Partnereinkkel együtt fel kell készülnünk arra, hogy ezt lehetővé tegyük. Ez az online élmény akár a "virtuális tesztvezetésre" is kiterjedhet, bár a 100%-ig digitális értékesítésre való teljes átállás még nem küszöbön áll.

Jens Thiemer úgy véli, hogy a BMW partnerei ezen a területen "a márka fő kapcsolódási pontjai" lesznek, és olyan erőforrások, amelyeket "a vállalat nem hajlandó elveszíteni". Arra is rámutatott, hogy "az autóiparban a teljesen digitális vásárlási útra épülő márkák" most fizikai helyszínekkel kívánják bővíteni üzletüket, egyszerűen azért, mert "a tökéletes vásárlói úthoz" ezeknek a márkáknak is szükségük van ezekre az érvekre.

Ahhoz, hogy az eladások legalább egynegyedét online platformokra helyezze át, a BMW-nél meg kellene változtatni az autók értékesítésének módját. Például az új autók árait rögzíteni kell, mivel ma már nagyon bonyolult a tárgyalásokat digitális felületen keresztül újratárgyalni. A BMW-nek szüksége van az Adobe szolgáltatásaira olyan fejlettebb alkalmazások létrehozásához is, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy saját maguk konfigurálják autóikat, ahelyett, hogy egy előre konfigurált autócsomagból választanának.

