A Nissan korán előnyre tett szert az elektromos járművek terén, mivel úttörő volt egy olyan egyedi elektromos jármű, a Leaf megalkotásában és piacra dobásában, amely nem egy meglévő modellre épült. A Nissan azonban már jóval az első Leaf-vázlat megrajzolása előtt nemcsak érdeklődést, hanem tehetséget is mutatott az elektromos járművek készítésében.

Az autógyártó már 1991-ben (több mint fél évtizeddel a GM EV1 előtt) bemutatta az FEV koncepciót, amelynek neve a "Future Electric Vehicle", azaz a jövő elektromos járműve volt, és ez sokkal több volt, mint egy bemutatóautó vagy egy formatervezési tanulmány. Egy pillantásból gyorsan kiderül, hogy egyértelműen egy sorozatgyártású modell előzetese volt, amelyről azonban a Nissan végül úgy döntött, hogy nem árulja.

11 Fotó

Az 1990-es évek elején-közepén valószínűleg nem fogyott volna jól, mivel a piac nyilvánvalóan nem állt készen a villanyautók üzemeltetéséhez szükséges kompromisszumokra, tekintve, hogy az üzemanyag nagyon olcsó volt, és nem volt ösztönzés az elektromos hajtásra. Még maga a Nissan is rövid hatótávolságú EV-ként képzelte el a FEV-et (a sajtóanyag szerint), és már akkoriban is nagyszerű városi járgány lett volna azok számára, akik otthon tudták tölteni (mivel az 1990-es években nem voltak nyilvános töltők).

A FEV egy meg nem határozott kapacitású nikkel-kadmium akkumulátorral (NiCad) a fedélzeten állítólag 250 km megtételére volt képes egy feltöltéssel, és ha hiszik, ha nem, a Nissan még azt is állította, hogy gyorstölthető. A gyártó szerint a 200 voltos elektromos csatlakozást igénylő Super Quick Charge (SQC) funkció használatával állítólag mindössze 6 perc alatt 40 százalékos töltöttséget tudott biztosítani.

Normál sebességgel, 100 voltos konnektorról a Nissan azt állította, hogy a járműnek körülbelül 8 órára volt szüksége a töltéshez. Ez sok, de sok ma kapható elektromos járművel egy szinten van, ahogy az is, hogy a koncepciónak volt egy tényleges hőszivattyúja, amely lehetővé tette az utastér fűtését sokkal hatékonyabban, mintha csak a hajtáslánc maradék hőjét használná, valamint egy napelem is volt a tetőn, amely a jármű másodlagos rendszereinek áramellátását biztosította.

A teljesítmény azonban nem volt különösebben nagy. A Nissan nem közli a tényleges teljesítményt, de azt állítja, hogy a FEV-nek 20 másodpercre volt szüksége a százas tempó eléréséhez, a végsebessége pedig 130 km/óra volt. Összességében elég könnyű jármű is volt, köszönhetően az alumínium széles körű felhasználásának, és nagyon aerodinamikus is volt (ha ezt nem gondoltad volna magadtól is a karcsú, kúpos formája alapján), a légellenállási együtthatója mindössze 0,19 volt.

Mindezt azonban vegyük némi óvatossággal, hiszen ezeket az állításokat valójában senki sem tesztelte, és nem tudjuk, hogy létezett-e valaha is valódi, használható prototípus, amely mindent bemutatott volna. Ha a specifikációk pontosak lettek volna, és a Nissan gyártásba vitte volna, akkor talán elég jó lett volna ahhoz, hogy villanyautók egyik napról a másikra relevánssá váljanak, és más autógyártók hasonló modelljeinek létrehozását ösztönözzék.

