A teljesen elektromos személyi mobilitásra való átállás nem fog egyik napról a másikra megtörténni - ezt az iparágban mindenki nagyon jól tudja. Minden érintett fél - autógyártók, kormányok, energiavállalatok, klímaszervezetek és fogyasztók - komoly erőfeszítéseket tesz a folyamat felgyorsítására, de számos tényező határozza meg a teljes villamosítás ütemét. Minden erőfeszítés ellenére még a szakma legnagyobb szereplői is úgy vélik, hogy túl korai még az elektromos járművekre való átállás.

Herbert Diess, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója nemrégiben a Financial Times "Future of the Car" című csúcstalálkozóján mondott beszédet, amiben elmondta, hogy még túl korai lenne az iparágnak kizárólag az elektromos meghajtásra áttérnie. Diess kifejtette, hogy a probléma nem a vásárlói kereslettel van összefüggésben, mert az egyre nagyobb és nagyobb, hanem a villanyautó-gyártást és -üzemeltetést támogató infrastruktúrával. Mindkét folyamat elmarad attól a sebességtől, amellyel a nulla kibocsátású járművek jelenleg fejlődnek.

"Minden adott lesz a növekedéshez, de hatalmas befektetések és idő kell hozzá" - mondta Diess. "Szükségünk van a megfelelő üzemek átalakítására vagy megépítésére, az akkumulátorgyártási kapacitás rendelkezésre állására, valamint egy biztonságos, fenntartható ellátási lánc kiépítésére. A vásárlóknak pedig a megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, hogy együtt élhessenek az autókkal."

Bár talán még túl korai lenne mindent beleadni az elektromos járművekbe, Diess úgy tűnik, hisz abban, hogy az általa jelenleg vezetett vállalatnak megvan a lehetősége arra, hogy az EV-értékesítések terén meghatározóvá váljon. A csúcstalálkozón kifejtette elképzelését, miszerint a Volkswagen az évek során végrehajtott hatalmas beruházásoknak köszönhetően 2025-re "a világ vezetője lesz a villanyautó-értékesítések terén". Diess még azt is elmondta, hogy "szoros versenyt" lát a Teslával, bár elismerte, hogy "nem számított arra, hogy a fő amerikai versenytársunk ilyen gyors lesz, és a gyártási képességeikben lépésváltás következik".

Diess azt is megerősítette, hogy a Volkswagen nagy potenciált lát a kis elektromos járművek szegmensében, és a tervek szerint 2025-ben érkezik a konglomerátum VW Polo-méretű triója a Volkswagen, Cupra és Skoda márkákból. A három modell a jelenleg fejlesztés alatt álló MEB Small platformra épül majd, és Diess úgy véli, "a kereslet, és a haszonkulcs is megvan ahhoz, hogy a kis elektromos autók nyereségesek legyenek".

Mindeközben videó érkezett az újjászületett, már elektromos meghajtással rendelkező Deloreanről, amit itt lehet megtekinteni.