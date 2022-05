Nemrég a Honda megmutatta a Civic tizenegyedik generációját, a kompakt modell 2022-ben fél évszázados történelmet ünnepel (27,5 millió eladott darabbal). A Honda Civic e:HEV 2022 névre keresztelt új modell idén októberben érkezik Európába, ötajtós karosszériával és egyetlen hibrid motorral, 184 lóerős teljesítménnyel és 315 Nm maximális forgatónyomatékkal.

A Honda még nem jelentette be a modell árazását. Ezeket valószínűleg néhány héten belül jelentik be, akkor, amikor először kiosztják a sajtó munkatársainak az autót. Annyit már tudunk, hogy a kínálat három felszereltségi szintből áll majd. És azt is, hogy még a jövő év vége előtt megérkezik az új Civic Type R. De ez egy másik történet.

27 Fotó

Az, hogy a 2022-es Civic hibrid modell lesz, nem véletlen, hiszen a cég ma kapható teljes kínálat villamosított, ráadásul tovább fog növekedni a CR-V plug-in hibrid változatával vagy egy új elektromos B-SUV-val, hogy csak néhány példát említsünk.

Ami a formatervet illeti, az új modell elődjéhez képest inkább evolúció, mint forradalom, talán egyszerűbb formákkal, harmonikusabb egészet alkotva, és hátul hangsúlyosabb tetővonallal.

Részletek, amelyek megragadják a szemet? A tengelytáv 35 milliméterrel nőtt, a nyomtáv szélesebb lett, és javítottak a sofőr kilátásán is, avagy a szélvédő kialakításán, a motorháztető 25 milliméterrel alacsonyabb lett, az oldalsó tükrök pedig áthelyezésre kerültek (mostantól közvetlenül az ajtók fölött helyezkednek el).

Bár vezetni még nem lehet, a szerencsésebbek bütykölhettek kicsit a belsejében. A digitális oldalon egy 10,2 colos műszeregység és egy 9,0 colos érintőképernyős kijelző található a multimédiás rendszer számára, amely magasan a műszerfal felett helyezkedik el. A különböző funkciókhoz azonban számos fizikai vezérlőelem tartozik. A klímavezérlés esetében a tárcsák "kattognak", ahogy az ember mozgatja őket, így anélkül, hogy levenné a szemét az útról, tudja, mennyivel emeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

Ami a hátsó ülések helykínálatát illeti, különösen a lábtér tekintetében kielégítő. A fejtér tekintetében az 1,80 méter körüli felnőttek számára megfelelő, bár a magasabbak nem fogják értékelni a tető jelentős lejtését és az utastérbe való alacsony bejutást.

Azt már említettük, hogy a hibrid rendszer 184 lóerős lesz, de nem részleteztük az összetételét: egy 2,0-literes Atkinson-ciklusú benzinmotor és két villanymotor (egy generátornak és egy a meghajtásnak), amelyet egy e-CVT elektromos váltó egészít ki (amely a neve ellenére nem hagyományos átalakító).

Érdekességként a hibrid rendszernek három módja van, EV, Hybrid és Engine néven, bár maga a rendszer, és nem a vezető választja ki az adott pillanatban legmegfelelőbbet. Az átlagos üzemanyag-fogyasztás 4,7 l/100 km, a 0-100-as gyorsulás pedig 7,8 másodperc (szemben az előző Civic 8,5 másodpercével, amely benzinmotorral és 182 lóerővel rendelkezik).

További érdekesség, hogy a belsőégésű motor és a két villanymotor párhuzamosan működik, amikor az autó mozgatásáról van szó: EV üzemmódban a 72 cellás akkumulátor energiája hajtja a kerekeket, az elektromos hajtáson keresztül; hibrid üzemmódban a belsőégésű motor energiát küld a generátornak, amely az elektromos hajtáson keresztül hajtja a kerekeket; az úgynevezett Engine üzemmódban pedig csak a benzinblokk működik.

Végül, függetlenül a hibrid rendszer programjaitól, négyféle vezetési módot kínálnak, amelyek a középkonzolon található kezelőszerven keresztül választhatók: Econ, Normal, Sport és Individual (amely lehetővé teszi a kormányzás, a teljesítmény üzemmód vagy a műszerek elrendezésének megváltoztatását).

A csomagot a Honda Sensing vezetéstámogató csomag legújabb evolúciója teszi teljessé, amely az alapfelszereltségként kínált 11 légzsákot (beleértve a vezető és az utas térd- és központi légzsákjait), a holttér- és keresztirányú forgalomfigyelést, az adaptív távolsági fényszórót, a dugóasszisztenst, és még sok minden mást.

