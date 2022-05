A Bentley a jövő héten egy új modellel bővíti kínálatát. A luxusautó-gyártó a múlt hónap végén lengette be először, és most újabb előzetessel jelentkezik. Ez egy kicsit többet mutat a jövendőből, felfedve egy üléspárt és egy díszes lila ajtópanelt.

A Bentley azzal büszkélkedik, hogy ez az új jármű csak a felszereltségi specifikációk 24 milliárd lehetséges konfigurációjával fog rendelkezni. Az új jármű megkapja a vállalat új Airline Seat ülését is, amely nemcsak 22 irányban állítható, hanem "fejlett testtartás-beállítási technológiát" is kínál. A technológia hat zónában 177 egyéni nyomásváltoztatással rendelkezik. Új automatikus klímaérzékelő rendszer is lesz benne, de a Bentley nem részletezte annak működését.

Az új teaser képen a Bentley Diamond Illumination nevű rendszeréről is többet láthatunk, amelynek fényei az ajtókárpiton lévő apró, egy milliméter átmérőjű perforációkon keresztül sugároznak ki. A Bentley 12 LED-et használ az első ajtókon és 22 LED-et a hátsó ajtókon, újragondolva a vállalat Diamond Quilting stílusát. A Bentley első teaserében megmutatta a márka megvilágított gyémántmintáját, de sok mást nem árult el.

Nem tudjuk, hogy milyen modellt készít elő a Bentley, de úgy tűnik, hogy a márka luxus jellemzőit új szintre emeli. A belső tér illeszkedése és a végtelen testreszabhatóság a Bentley márka védjegye, és az új modell ezt a hagyományt fogja folytatni.

A Bentley szerint ez lesz az ötödik modellje, amelyet piacra dob. Mi azonban nem láttunk új tesztautót. A legutóbbi Bentley, amit elcsíptünk, egy Bentayga prototípus volt, amelyet hideg időben teszteltek, és a teaserben látható ajtópanelek és a SUV-é között van némi hasonlóság. Bármi is legyen az új modell, úgy hangzik, hogy luxus lesz, és a Bentley kínálatának csúcsán fog helyet foglalni, amikor debütál.

Nem tudjuk, mit fog leleplezni a Bentley, de már nem kell sokat várnunk. Az autógyártó május 10-én mutatja be új modelljét. A legújabb bővítés csak segítheti a Bentley növekedését, mivel a márka 2021-ben rekordot jelentő értékesítési évet zárt, 14 659 járművet szállítva le.

