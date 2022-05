A ma ismert Nissan GT-R régebbi, mint a 370Z, amelyet nemrég váltott fel az új Z. A jelenlegi GT-R 2007-ben érkezett, és hamarosan el kell tűnnie a márka katalógusából.

A Nissan egy új generáción dolgozik, egy új generáción, amely egyelőre meglehetősen titokzatos, mivel a márka egyelőre semmilyen támpontot nem adott róla. Addig is, kémfotósaink még nem kaptak el egy prototípust sem.

Úgy tűnik azonban, hogy a márka nem csak a következő generációt tervezi. A márka operatív igazgatója, Ashwani Gupta szerint "valamikor radikális változás lesz " - erősítette meg a Top Gearnek. "Szerintem még túl korai lenne megmondani, hogy mikor, de biztosan lesz elektromos GT-R."

A Nissan azonban hangsúlyozza, hogy a technológia még nem áll készen az ilyen típusú autókon való alkalmazásra. Ugyanez vonatkozik a Z-re is: "Jelenleg, amikor az összes villamosítási szimulációt elvégezzük ezeken az autókon, nem tudjuk megtalálni a megfelelő technológiát, hogy meghatározzuk, mi a Z és mi a GT-R. És végül is ez a kettő nem hétköznapi autó, hanem a kultúránkat is képviseli."

Ashwani Gupta a továbbiakban a Z-t és a GT-R-t "a szépség és a szörnyeteg" néven jellemezte, mindkét autónak nagyon eltérő szerepe van a kínálatban. Főszereplőnk azt is hangsúlyozta, hogy a pozicionálásuk nem fog változni, vagyis egy szuperautó mindig is a hierarchia csúcsán lesz a Nissannál.

A GT-R rendelésállományát Japánban hivatalosan is lezárták a 2022-es modellévre. Egyelőre nem tudni, hogy 2023-ban visszatér-e. Emlékeztetőül: Az új zajkibocsátási előírások miatt a GT-R már eltűnt az öreg kontinensről. Ausztráliában sem kapható már a GT-R, de nem ugyanazokból az okokból, hanem mert már nem felel meg az új biztonsági teszteknek.

Az új Z-vel is kissé bonyolult a helyzet, mivel a japán piacra dobását ellátási problémák miatt nyárra halasztották. Úgy volt, hogy júniusban érkezik a helyi piacra. Európában nem lesz ilyen problémánk, mert a környezetszennyezés elleni előírások miatt ez a modell sem fog ide érkezni. Legalábbis a hivatalos forgalmazókon keresztül nem.

