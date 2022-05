Ha még nem hallottál a BS Teile Centerről, akkor tudnod kell, hogy ez egy német bolt, amely a használt Mercedes-AMG alkatrészek értékesítésére specializálódott, és az elhasználódott autókból mentett alkatrészeket forgalmazza. A vállalat legújabb projektje egy Mercedes-AMG GT R-t mutatott be, amelyet a Pro modell alkatrészeivel módosítottak mind esztétikailag, mind mechanikailag.

A mechanikai oldalról kezdve a BS Teile Center tuningja számos módosítást hajtott végre a M178-as száraz olajteknős motoron, különösen a két eredeti kompresszor teljes cseréjét új és nagyobb Weistec Engineering W.4-esekre, vörös házakkal, amelyek szintén színt adtak a motortérnek.

12 Fotó

A "csigákkal" együtt a szívócsövet is módosították. Az eredeti helyett a tuner egy valódi szénszálas ARMA-t épített be, egy pár 200 cellás katalizátorral kombinálva. Az összteljesítmény így 891 lóerőre emelkedett, ami még a Black Series változaténál is nagyobb. Az AMG GT R eredeti hétfokozatú automata sebességváltója megmaradt, de egy megerősített kuplungcsomagot kapott, hogy jobban kezelje a közel 900 lóerős teljesítményt álló helyzetből.

Esztétikai szempontból számos változtatás során számos használt AMG eredeti alkatrész került beépítésre. Az első lökhárítót például az eredeti Pro változatéra cserélték, akárcsak az oldalszoknyákat, a hátsó szárnyat, a hátsó lökhárítót és a diffúzort.

Hasonlóképpen, a 20 colos, titániumszürke matt fényezésű kovácsolt kerekek egy GT R Próról származnak, és Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsokkal szerelték fel őket. A BS Teile Center által elért eredmény teljesítmény tekintetében lenyűgöző , még a Mercedes-AMG eredeti GT Black Series modelljéhez képest is.

