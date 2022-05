Rockzene és gyors autók: egy olyan kombináció, amelyet szinte természetesnek veszünk, de amely évtizedek óta a világ minden táján a rocksztárok garázsaiban talál megerősítést. Elvis Presley-től kezdve a mai sztárokig számos zenei hírességet lenyűgöztek a szuperautók, és gyakran féltve őrzik őket.

Vannak azonban olyanok, akik úgy döntenek, hogy helyet csinálnak az autóparkjukban, mint például Paul Stanley, a Kiss énekese és frontembere, aki elárverezi Chevrolet Corvette Convertible 2022-es modelljét.

5 Fotó

Nem csak az a tény teszi különlegessé ezt a Corvette-et, hogy közvetlenül a glam rock keresztapjától származik. A szuperautó a 001-es alvázszámot viseli, a Chevrolet 2022-ben tehát ezt gyártotta elsőnek, a Red Mist Metallic szín pedig az amerikai énekes kézjegyét viseli. 2014-ben Paul Stanley a Chevrolet csapatával együtt dolgozott a 2015-ös Corvette Stingray megalkotásán, amelyet a SEMA Show-n mutattak be.

Az ehhez az autóhoz készült vörös árnyalatok vezettek olyan színösszeállításokhoz, mint amilyen a most árverésre bocsátott 2022-es Chevrolet Corvette Convertible is. A kabrió több olyan részletet is tartalmaz, amelyek gyöngyszemmé teszik: homokszínű belső tér, ónszínű kerekek, 3LT díszítés és a karosszériával kontrasztos fekete szegélyek.

De Stanley nem csak egy újabb leégett rocksztár, aki elkezdett megszabadulni emléktárgyaitól és luxusautóitól, hogy némi pénzhez jusson: ő egyszerűen nem gyűjtő, és amikor megtudta, hogy Corvette kabriójának 001-es alvázszáma van, úgy döntött, hogy valaki másnak kell élveznie a garázsban vagy az úton.

Hogy azonban adjon némi pluszt is, és talán a kalapács előtti liciteket is növelje, egy dedikált Ibanez PS120 gitárral dobta fel autóját. Az árverésre június 30. és július 2. között kerül sor a Las Vegas-i Barrett-Jackson rendezvényen, de az árverés kezdő időpontját még nem tették hivatalossá, és az autó futásteljesítményét is titok övezi.

Mindeközben Elon Musk megnyert egyet a sok éppen zajló pere közül, mely a SolarCity felvásárlása körül zajlott. Itt lehet róla részletesebben olvasni.