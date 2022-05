A Tesla hivatalos Instagram-fiókján nemrég egy rövid videoklip jelent meg. Ezen látható, ahogy az eredeti Tesla Cybertruck a Giga Texasban frissítőket szállít a gyári munkásoknak.

Ahogy a cikk alján videón is látható, néhány munkás a Cybertruck platóján ül, miközben az a gyár területén közlekedik. A munkások látszólag vizes palackokat és egyéb tárgyakat osztogatnak. Időnként a frissítőt szállító embereknek tisztességes távolságra kell dobálniuk a tárgyakat. Ami a legfontosabb, hogy úgy tűnik, a munkások jól érzik magukat.

A Teslarati felhívja a figyelmet arra, hogy a videón látható elektromos teherautó az "eredeti" Cybertruck, megjegyezve, hogy érdekes, hogy a Tesla még mindig ezt használja. Ez valószínűleg azért van így, mert a Tesla számos tervezési frissítést hajtott végre a teherautó első bemutatása óta.

A Tesla Kaliforniában dolgozik a Cybertruck frissített változatain, amelyek közül néhányat már láttunk is. Azonban, bár az autógyártó különböző Cybertruckokat mutatott be a nyilvánosságnak, sőt, különböző rendezvényeken is kiállították, hivatalosan még nem mutatta be a sorozatgyártású változatot. Erre várhatóan akkor kerül sor, amikor a vállalat közelebb kerül a Cybertruck gyártásához, amelyet az idei év végére, illetve a jövő év elejére terveznek.

Úgy tűnik, hogy a Tesla legalább kétszer csúsztatta a Cybertruckot, bár egyesek szerint ennél valójában többször. Ettől függetlenül a vállalat jelenlegi tervei szerint 2023-ban kezdik meg a Cybertruck kiszállítását. Ne feledjük, hogy a Tesla 2019-ben mutatta be az elektromos pickupot. Nehéz megmondani, hogy számíthatunk-e újabb csúszásra a továbbiakban. Ez függhet a jelenlegi globális ellátási hiány hatásától, valamint a gazdaság egészének helyzetétől.

Elon Musk vezérigazgató és Franz von Holzhausen, a Tesla dizájnfőnöke sokat beszélt a Cybertruckról, annak frissítéseiről és formatervéről. A jármű- és termékmenetrend frissítéseinek ígéretei ellenére azonban nem igazán árultak el semmit. A legutóbbi Cyber Rodeo rendezvényen egyszerűen csak annyit mondtak, hogy megéri majd a hosszú várakozást.

Mindeközben Elon Musk megnyert egyet a sok éppen zajló pere közül, mely a SolarCity felvásárlása körül zajlott. Itt lehet róla részletesebben olvasni.