A 2022-es Goodwood Festival Of Speed a BMW motorsport részlegének 50 éves fennállását ünnepli, és az ünnepségek keretében egy új M modell debütál majd, valamint egy szobrot is felavatnak. Az idei "Festival of Speed" június 23., csütörtöktől június 26., vasárnapig tart.

"Az 50. évfordulónk alkalmából nem is tudnánk elképzelni jobb helyet, ahol a márka rajongóival együtt ünnepelhetnénk termékeinket. Különösen izgatott vagyok, hogy először mutathatjuk be a világközönségnek azt a járművet, amelyre már régóta vártunk" - mondta Frank van Meel, a BMW M divízió általános igazgatója.

2 Fotó

Több opció is van az új M modellre, amelyet a BMW a Goodwood Festival of Speed-en tervez bemutatni. Az első jelölt az új M2 lehet. Egy korábbi teaser szerint a mexikói San Luis Potosi gyárban 2022 végén kezdődik a gyártás.

Az M2 a hírek szerint az M4 dupla turbófeltöltős 3,0 literes S58-as sorhatos motorjának egy változatát használja. Ezenkívül elképzelhető, hogy hatfokozatú kézi sebességváltóval is elérhető lesz. A kémfotókon a tesztelés alatt álló jármű négy központi kipufogóvéggel látható.

A következő jelölt a BMW M3 Touring, amely szintén nagyon is reális lehetőség az M család új tagjának bemutatkozására. Egy friss pletyka szerint júniusban debütálhat, ami megegyezik a 2022-es Goodwood Festival of Speeddel.

Az M3 Touring a meglévő limuzinra épül, és egy nagyobb csomagtartóval rendelkező kombi karosszériával egészül ki a sok csomagot cipelő szülők számára.

Ez a kombi M3 osztozik a limuzin 3,0 literes, soros hathengeres, ikerturbós, 510 lóerős és 650 Nm nyomatékú motorján. A sebességváltó nyolcfokozatú automata lesz, összkerékhajtással együtt. Hátsókerékhajtás és kézi sebességváltó nem várható.

Az utolsó távoli lehetőség, hogy a bemutató egy egyszeri M-modell lehet. Egy 2021 végi pletyka szerint a BMW az M divízió 50. évfordulójára valami különleges dologgal készül.

A járművet állítólag nagyon korlátozott példányszámban lehetett volna megvásárolni. A kezdeti pletyka óta azonban nem érkeztek további részletek erről a modellről, így ez tűnik a legkevésbé valószínű választásnak.

Mindeközben Elon Musk megnyert egyet a sok éppen zajló pere közül, mely a SolarCity felvásárlása körül zajlott. Itt lehet róla részletesebben olvasni.