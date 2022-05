Hivatalosan is bemutatták a Mercedes-AMG és a rapper will.i.am által közösen fejlesztett szuperautót, amelyet a hónap elején jelentettek be, és mint kiderült, pont olyan furcsa, mint amilyennek a minket zavarba ejtő teaserekben tűnt.

A hivatalos nevén WILL.I.AMG, becenevén The Flip névre hallgató autó gyakorlatilag egy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, de radikálisan áttervezve a West Coast Customs híres, extravagáns projektjeinek részeként. Az új fényszórók, az első lökhárító, a hűtőrács, a sárvédők és a motorháztető révén a modell úgy néz ki, mint egy G-osztályú SUV. A rácson van elhelyezve egy új embléma: egy stilizált medve, amelyben azonban még mindig felismerhető a háromágú csillag.

5 Fotó

Ez a logó a Bear Witnessé, ami egy limitált ruha- és kiegészítő kollekció, amelyet a Mercedes-AMG fog értékesíteni. A bevétel egy részét a művész jótékonysági alapítványának adományozzák, és oktatási projektek támogatására fordítják. will.i.am (valódi neve William Adams) maga is a gettóban nőtt fel, és most igyekszik másokat is kisegíteni a szegénységből.

A Helic mellett az SLS szuperautó is inspirálta a The Flip alkotóit, és most az ötajtós ferdehátú, a Mercedes-Benz által négyajtós kupénak nevezett modellből igazi kupé lett. A koncepció csak egy-egy oldalsó ajtóval rendelkezik, amely Rolls-Royce módjára az hátrafelé leng ki. A modell exkluzív felniket is kapott, retrós dizájnnal, ugyanezzel a medvével díszítve. A hátsó részről készült fotókat valamiért nem tették közzé.

A rapper szerint az AMG már eleve a legjobb motorokat gyártja, így nem kellett beavatkozni a hajtásláncba. Ezen a ponton nincs meghatározva, hogy a modell melyik változatát használták donorként. A választék itt széles - a 367 lóerős GT 43-tól a 843 lóerős GT 63 S E Performance-ig.

