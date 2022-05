Új életnagyságú Lego-építmény érkezik Kaliforniába egy Ferrari F40-es formájában. Az életnagyságú Lego-járművek nem újdonságok, de ez az F40-esnek ez az első kockákból készült másolata. A '90-es évek szupersztárja az egyik legikonikusabb modell, amely valaha is kigurult Maranellóból, így illett, hogy végre megkapja saját, több százezer Lego-téglából készült életnagyságú modelljét.

A Lego szerint több mint 358 000 elemet használtak fel a híres szuperautó másolatának elkészítéséhez. Több mint 1800 órát töltött egy tervezőkből és építőkből álló csapat a modell kifejlesztésével, míg további 1900 órát fordítottak a megépítésére.

A Lego Ferrari F40 tovább gyarapítja a valaha készült életnagyságú, menő Lego járműreprodukciók listáját. Súlya több mint 1361 kilogramm. Méretei hasonlóak, mint az igazi autóé - 4,3 méter hosszú, több mint 1,8 m széles, 1,2 m magas és 2,4 m a tengelytávja. Belseje szintén Lego téglákból készült.

A Lego Ferrari F40 a Legoland California új interaktív attrakciójának, a Lego Ferrari Build and Race-nek a garázsrészében lesz megtekinthető. Az érdeklődők és a Lego-építők fotózkodhatnak majd az autóval, és még be is ülhetnek a téglamásolatba.

