A Tesla állítólag a sanghaji Gigafactory jelentős bővítését tervezi. A vállalat egy második üzemet is szeretne építeni ugyanezen a telken, ezzel a jelenlegi, mintegy 450 000 gépkocsis kapacitást kívánják megduplázni. Ez derül ki a Tesla helyi hatóságoknak írt leveléből, amelyről most a Reuters számolt be.

A Tesla a sanghaji üzem termelési kapacitását a legutóbbi negyedéves frissítéskor több mint 450 000 autónak adta meg; 2021-ben 484 100 járművet szállítottak le. Ez azt jelenti, hogy az üzem nyilvánvalóan a kapacitáshatárán van.

Már február közepén is pletykáltak egy második kínai Tesla-gyárról; akkor még azt mondták, hogy keresik a helyszínt. A Reuters nem sokkal később arról számolt be, hogy a Tesla azt tervezi, hogy "a következő hónapban" (azaz márciusban) megkezdi egy új sanghaji üzem építési munkálatait. Azóta azonban nem lehetett erről többet olvasni.

A Reuters februárban két bennfentest idézett, akik szerint ez évi kétmillió autóra növelheti a sanghaji gyártókapacitást. Troy Teslike szerint Sanghajnak 2023 végéig 1,5 millió autót kell tudnia szállítani, ebből egymillió a (kibővített) Shanghai One gyárból, félmillió pedig az új üzemből származik.

Akár egymillió, másfél millió vagy kétmillió lesz a jövőbeli kapacitás: A most napvilágot látott levél látszólag megerősíti, hogy a Tesla jelentősen bővíti a sanghaji üzemet.

A levélben a Tesla megköszönte a helyi hatóságok támogatását a meglévő sanghaji üzem újranyitásához. A gyár március végétől 22 napig volt zárva - a kínai metropoliszban kitört koronavírus-járvány miatt. Április 19-én újra üzembe helyezték a Gigafactoryt.

A 22 napos zárlat volt a leghosszabb a gyártás 2019 végi megkezdése óta, és a Reuters számításai szerint több mint 50 000 járművel kevesebbet gyártottak miatta.

A sanghaji hiány pótlására a Tesla a hírek szerint növelni kívánja a gyártást Fremontban a Global Equities Research elemzője szerint. A szakértő ennek jeleként a kaliforniai gyárban a kiszállításhoz használt autószállítók számának 20 százalékos növekedését említi. Az elemző szerint Fremont kihasználtsága jelenleg 10-20 százalékkal magasabb a kapacitásnál. A Tesla állítása szerint Fremont gyártási kapacitása 600 000 autó, így egy egész évre vonatkozó 10 százalékos növekedés könnyen ellensúlyozhatná a sanghaji termeléskiesést.

