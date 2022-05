A 2022-es év egyik legfontosabb elektromos modellje, az Ioniq 6 már majdnem készen áll a bemutatóra. Az elektromos szedánt a végső tesztelés során ismét kikémlelték, miután egy töltőállomáson feltöltötte az akkumulátorát. Bár a premierje egyre közelebb van, a prototípust még mindig erősen álcázták, hogy elrejtsék a végleges kinézetét. Mint arról már hallhattatok, úgy tűnik, az utolsó pillanatban történt néhány változtatás a dizájnon, ezért a Hyundai titokban akarja tartani azokat.

Miután a kamerás férfi becserkészte a prototípust a forgalomban, a kémvideó 1:29-től még érdekesebbé válik. Nem mást láthatunk, mint Albert Biermannt, a Hyundai csoport kutatás-fejlesztési részlegének volt vezetőjét. A jelenleg az autóipari konglomerátum vezető műszaki tanácsadójaként dolgozó férfi, aki olyan sportos autókért felelős, mint az i30 N és a Kia Stinger, az Ioniq 6 volánja mögé pattant.

Hátul a hálós álcázáson keresztül kukucskálnak a Prophecy koncepcióhoz hasonló függőleges lámpák. Az Ioniq 5 crossoverhez hasonlóan az új szedán is átveszi a pixeles fénytémát, és látszólag a 2020-as bemutatóautóra szerelt érdekes hátsó spoiler egy változatát kapta meg. Összességében a Hyundai válasza a Tesla Model 3-ra és a BMW i4-re a terjedelmes álca ellenére már most is elég érdekesnek tűnik.

Szériaváltozatban az Ioniq 6 állítólag két centiméterrel hosszabb lesz az eredetileg tervezettnél. Az áttervezett lökhárítókkal és a nagyobb, 77,4 kWh-s akkumulátorcsomag alkalmazásával megerősítve a szedán várhatóan messzebbre jut a töltési ciklusok között. Belülről azt hallottuk, hogy az Ioniq 5-ben találhatóhoz képest vékonyabb kereteket kapnak majd az egymás melletti képernyők.

A Hyundai állítólag júniusban mutatja be a 2023-as Ioniq 6-ot, és körülbelül egy hónappal később kezdi meg a gyártást a dél-koreai Asan üzemben. A bevezetéskor a csúcsmodell a pletykák szerint összkerékhajtással és a kettős villanymotoroktól származó 300 lóerő körüli teljesítménnyel rendelkezik majd. Bár az Ioniq 5 N változatát már látták, egyelőre nem világos, hogy a szedán is megkapja-e a sportos kezelést. Ami azt illeti, a mindkét modell által használt E-GMP platform a Kia EV6 GT-ben tekintélyes 576 lóerőre és 740 Nm-re képes.

Mindeközben Elon Musk megnyert egyet a sok éppen zajló pere közül, mely a SolarCity felvásárlása körül zajlott. Itt lehet róla részletesebben olvasni.