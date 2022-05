A Mini Countryman Cooper SE PHEV-ről csak dicsérő szavakat hallani, a tesztelők azt emelik ki róla, hogy milyen jól tartja az utat, milyen precíz a kormányzás és a karosszéria irányíthatósága. Az akkumulátor többletsúlya miatt azonban még mindig érezhetően kevésbé volt agilis, mint a nem plug-in változatok, amit igazán észre lehetett venni, különösen, ha korábban más Countryman-változatokat vezettél.

Csak összehasonlításképpen: az SE plug-in hibrid mintegy 250 kg-val nehezebb, mint a normál S, annak ellenére, hogy kisebb (és könnyebb) 1,5 literes motorral rendelkezik, szemben az S 2 literesével. Ami az SE súlyát egészen 1715 kg-ra emeli, az a 10 kWh-s akkumulátorcsomag és a hátul elhelyezett villanymotor. PHEV-ként azonban összkerékhajtásúvá válik.

Ezt a tapasztalatot szem előtt tartva még lenyűgözőbb látványt nyújt a Km77 új videója, amelyben egy Countryman SE -t vetnek alá a jávorszarvas-tesztnek. A belépősebessége (79 km/h, ami majdnem olyan jó, mint a benzines Cooper S, amelyet a lap korábban tesztelt.

A jármű lenyűgöző agilitása a szlalomteszt során is megcsillant - dicsérik a plug-in Countrymant, hogy a többletsúlya ellenére is gyorsan képes irányt váltani. A szlalomteszt után a gyorsulást is dicsérték, sőt, a videón is látható, milyen gyorsan felkapaszkodik és gyorsul, amikor a pálya végén megfordul.

A 10 kWh-s akkucsomagban lévő rengeteg lóerővel és az összkerékhajtás vonóerejével a Countryman SE gyorsabban lő ki a sorból, mint gondolnánk, még akkor is, ha látjuk, hogy 220 lóerős és 6,8 másodperc alatt sprintel 100 km/órára.

