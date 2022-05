Közel hét hónap telt el az új Corvette Z06 bemutatkozása óta. Olyan közel vagyunk ahhoz, hogy személyesen is megkóstolhassuk, hogy gyakorlatilag már érezzük az ízét, így tudjuk, hogy a Corvette-rajongók mostanra biztosan kiugrottak a bőrükből. A türelem erény, ezért hogy segítsük a folyamatot, bemutatunk egy Z06-os videót látványokkal és hangokkal, hogy megnyugtassuk a lóerőre vágyó lelkeket. Vagy esetleg még jobban felerősítsük a sóvárgást.

A C8 Z06-ot természetesen több szemszögből is láttuk már, kívülről és belülről is. Hallottunk is róla, de a youtuber és instagrammer Byron Glover Jr.-nak (@drive615) nemrég az NCM Bash - a Nemzeti Corvette Múzeumban évente megrendezett esemény - során volt alkalma közelebbről is megnézni.

A Chevrolet több C8-as modellje is részt vett az ünnepségen, köztük egy 70. évfordulós kiadás egyedi kerekekkel és különleges jelvényekkel. A mi érdeklődésünk (és gyanítjuk, az önöké is) a cikk alján lévő videón látható ezüst Z06-osra irányul, amely a fordulatszámot mutatja be a kamerának. A videónak ebben a pillanatban kell elindulnia.

A 16 perces klip hátralévő részében a bálon látható többi új 'Vette-et is körbejárhatjuk, köztük a fent említett 70. évfordulós modellt és egy Z06 kabriót. Felfrissítésképpen: a Z06 számos vizuális és aerodinamikai fejlesztést kínál a Stingrayhez képest, amelyek közül az oldalsó légbeömlők és a középen végződő kipufogó a legszembetűnőbbek. Van egy Z06-specifikus első rész is, és az opciós csomagtól függően a hátsó spoilerek az enyhétől a vadig terjednek.

Természetesen az LT6-os V8-as az, ami mindenkit lázba hoz. Ez a motor teljesen eltér a régi idők motorjaitól, és a lapos forgattyús tengelyek és a kettős felső vezérműtengelyek alkalmazásával egy olyan sikító motort hoz létre, amely imádja, ha felpörgetik. A szívó 5,5 literes LT6 670 lóerőt ad le az égig érő 8400-as fordulatszámon - mindössze 200 fordulat/percnyire a határértéktől. Nem osztozik egyetlen alkatrészen sem a Stingray-ben használt LT2 V8-as motorral, de sajnos nem ez az első hasonló V8-as, amelyet a Corvette-ben használnak. Ez a megtiszteltetés a C4 ZR-1-et illeti, amely egy 5,7 literes V8-ast tartalmazott, amely végül 405 lóerőt teljesített.

A Chevrolet még mindig nem közölte a 2023-as Z06 árazását, de a gyártás még a nyár folyamán megkezdődik.

