Természetesen az IONIQ elektromos kínálata az évek múlásával tovább fog nőni. 2024-ben érkezik a Hyundai IONIQ 7, egy nagyméretű, három üléssorral rendelkező SUV, amely a család zászlóshajója lesz.

A koreai márka egyelőre a Seven Concept révén mutatta be előzetesen ezt a modellt, de itt most elhozunk néhány renderképet, amelyek előrevetítik a sorozatgyártású járművet, aminek egyébként nagyon hasonlónak kell lennie a prototípushoz.

7 Fotó

Az előlapon a nagy központi LED-modul helyett egy zárt rács található (nincs szükség mechanikus hűtésre). A motorháztető alján található, az autó teljes szélességében végigfutó, megvilágított vízszintes sávot megtartották.

Ha emlékeztek rá (ha nem, itt a bemutatóról szóló cikkünk), a Seven nagy, öngyilkos hátsó ajtókat alkalmaz (mint a Rolls-Royce), hogy hatalmas teret teremtsen az utastérben és azon kívül. Ezzel szemben a sorozatgyártású változat hagyományosabb kialakítású lesz.

Egyébként az autó oldala hasonló lesz, mind a karosszéria feszítővonalai, mind az ablakok megjelenése szempontjából. Talán a könnyűfém keréktárcsák is megváltoznak. A renderelés esetében hópehely mintázatúak kerültek bevezetésre.

Természetesen a Hyundai IONIQ 7 a kizárólag elektromos járművek számára kifejlesztett moduláris E-GMP platformot és a 800 voltos technológiát használja majd, amely kompatibilis az akár 350 kW-os gyorstöltéssel.

Az utcai SUV akkumulátora 100 kWh kapacitású lesz, a becsült hatótávolság pedig 483 kilométer. A hajtáslánc két elektromos egységből áll majd, tengelyenként egy-egy, így az autó összkerékhajtású lesz. A kombinált teljesítmény elérheti a 313 lóerőt.

A Seven Concept belül olyan fenntartható anyagokat használ, mint a bambusz. UV-C-lámpával ellátott klímával is rendelkezik, hogy az utasok tiszta levegőt lélegezhessenek be. Arról egyelőre nincs információ, hogy a sorozatgyártású változat megtartja-e ezeket a tulajdonságokat.

A vezetéstámogató eszközök tekintetében a Hyundai IONIQ 7 2024 elérheti a 3. szintű önvezetést, bár a sofőrnek továbbra is készen kell állnia arra, hogy bármikor átvegye az irányítást a jármű felett.

Egyébként ne feledjük, hogy az IONIQ 6 egy vonzó szedán lesz, kupé formátumban, azok számára, akik valami másra vágynak, mint egy SUV. Ez a modell még az IONIQ 7 előtt kerül bevezetésre és értékesítésre.

