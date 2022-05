A BMW 1-es sorozat harmadik generációja ráncfelvarrás előtt áll. Az F40 2019 óta van a piacon, és többször is kritizálták a megjelenése miatt (különösen elöl), és úgy tűnik, a müncheni vállalat valóban dolgozik az ügyön, legalábbis a buja álcázás erre utal. Most először azonban képeket tudunk mutatni az új belső térről.

Igaz, még nem sokat lehet látni. A műszerfalat és a középkonzol egyes részeit rengeteg szövet borítja. Az új kombinált infotainment-képernyő azonban egy kicsit kilátszik a burkolatából, és ugyanúgy néz ki, mint a most bemutatott 2-es sorozat Active Tourerben debütált egység. A BMW a ráncfelvarrással együtt az új iDrive 8-at is bevezeti az 1-es sorozatba.

18 Fotó

Érdemes megjegyezni: Az új középkonzol átveszi a 2-es sorozat AT sebességváltó karját, és a kisbuszhoz hasonlóan az infotainment működtetéséhez szükséges forgótárcsa is eltűnik. Ez valószínűleg némi neheztelést vált majd ki a törzsvendégek körében.

A korszerűsített belső tér mellett az autó külsején is jelentős változások történhetnek. A takaros álcafólia és néhány kiegészítés arra utal, hogy itt még több is történhet: az 1-es sorozat kissé keskenyebb fényszórókat és új vesét kaphat. Emellett valószínűleg az oldalszoknyák is módosulnak, és valószínűleg a hátsó lámpákat is átalakítják.

Ami a hajtásláncokat illeti, ugyanazokra az átdolgozásokra számítunk, mint a 2-es sorozat Active Tourer esetében. Az alapmotorok enyhe hibridizációja itt is napirenden van. A 128ti és az M135i teljesítményváltozatok megmaradnak.

Eddig nem volt plug-in hibrid az 1-es sorozatban. A 2-es sorozatú kombi és a hamarosan megjelenő X1 offenzívája a frissített 1-es sorozatnak is hasznára válhat. A 25e xDrive (245 LE) és a 30e xDrive (326 LE) esetében a bajorok a közelmúltban jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a teljesítmény, a hatótávolság és a töltési sebesség terén. Egy tisztán elektromos változat még mindig nincs a láthatáron.

A BMW még nem jelentette be az 1-es sorozat frissített változat hivatalos bemutatójának időpontját. Várhatóan 2023 elején mutatják be a Mercedes A-osztály átdolgozott ellenfelét.

A chiphiány a világ legnépszerűbb sportkocsiját, a Ford Mustangot is elérte. A részletekről itt írtunk.