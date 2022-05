A Mercedes-Benz 190 E Evo II egy olyan autó, amely az 1980-as és 1990-es években történelmet írt. Mintegy tíz év alatt megállás nélkül nyert címeket számos nemzetközi versenyen - például a DTM-ben -, és ezzel a nemzetközi motorsport igazi mítoszává vált.

A közelmúltban a Piper Motorsport megszerezte ennek a Mercedes-Benznek egy fekete példányát, és egy példátlan restomodot készített belőle. A W 201 klasszikus vonalait esztétikailag megtartották, de a mechanikát és a belső teret egy sokkal modernebb 2010-es C 63 AMG V8-asból vették át. Itt az eredmény.

17 Fotó

A karosszériaépítő célja a formatervezés során az volt, hogy ne változtassa meg túlzottan a modell klasszikus vonalvezetését, hanem néhány modernebb elemmel egészítse ki azt. Erre példa az első fényszórók, amelyeket új lencsékkel egészítettek ki, hogy a C 63 eredeti bi-xenon rendszerét megőrizzék. Vagy a széles felniágyazású, az Evo II korszakra jellemző kialakítású könnyűfém keréktárcsák. Vagy a négy kipufogócső.

A belső tér azonban teljesen más tészta. Ezt teljes egészében a C 63 AMG donorautóból vették át (beleértve az elektronikát is).

Ennek a W 201-esnek a karosszériájában a W 204-es műszerfala és kormánykereke mellett sokkal modernebb üléseket is találunk, amelyek mechanikailag a W 201-es ma már rendkívül ritka eredeti Recaro ülésein alapulnak. A kárpitot azonban acél megerősítéssel látták el, hogy megfeleljen a mai biztonsági előírásoknak.

Ha már az acélról beszélünk, nemcsak az üléseket, hanem az egész karosszériát és az ajtókat is megerősítették, hogy az eredeti alváz megfelelő torziós merevséget kapjon, és ellenálljon a V8-as motor nyomatékának és teljesítményének.

A projekt középpontjában az a hatalmas kihívás állt, hogy a C 63 AMG fenséges 6,2 literes kompresszoros (nem eredeti) V8-as erőforrása elférjen a motortérben. A nagy méretű motor, a nyomatékváltóval kiegészített 7G-Tronic automata sebességváltó és az AMG donor számos hűtője mellett számos módosítást igényelt az autó alsó része, hogy minden elférjen.

A felső felfüggesztés tartóit is módosítani kellett, hogy a C 63-as nagyméretű, eredeti fékrendszerével együtt egy modernebb KW rendszer is helyet kapjon.

Különlegesség? A beszerelt kompresszorhoz egy további hűtőbordát is be kellett szerelni. Mivel a W 201 motortérben nincs több hely, a tuner úgy döntött, hogy ezt a csomagtartóba teszi.

Végül a Piper Motorsport a hagyományosabb alkatrészeken is végrehajtott néhány változtatást: Ilyen például az ablaktörlő motorja, amelyet nem lehetett teljesen átültetni, és az automatikus érzékelő eltávolítását igényelte, vagy az ajtózárak, amelyek több mint 50 órányi munkát igényeltek, hogy a 204-esről 201-esre alakítsák át őket, és lehetővé tegyék a leendő tulajdonos számára, hogy modern kulccsal nyissa ki az autót.

A Piper már 2018-ban is készített egy hasonló Frankenstein Benz-t. Hogy mennyibe kerül a jelenlegi átalakítás, nem tudjuk. Az biztos, hogy nem volt olcsó, de egy széria 190 E Evo II AMG technika nélkül a 2010-es évekből sem olcsó.

