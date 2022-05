Az első képről szokatlan módon a G-osztály arca néz vissza ránk egy kétajtós kupé körvonalával. A modell május 5-én lesz leleplezve és mindössze egy lesz belőle, az érte érkező pénzből iskolai mérnöki programokat támogat majd a cég. Az AMG és Will.I.Am még pár képet megosztott az autóról Instagramon, egyértelműen a köralakú fényszórókkal felszerelt frontrész a favoritunk eddig.

3 Fotó

Egy kemény SUV arcát egy sportkocsira operálni – ezt elsősorban renderművészektől várnánk, de a Will.I.AMG egy valódi, működőképes autó lesz. Oldalról már nem ilyen merész a dolog, eléggé a jelenlegi AMG GT-re hajaz és a hátsó részt is az AMG GT 4-Doortól kölcsönözték. A videós teaser alapján öngyilkos ajtók, szögletes felületek és légbeömlők is lesznek rajta, utóbbi az első sárvédőkön.

Will.I.Am hivatalos oldalán arról ír, „alkotott egy autót a Mercedes-AMG-nek, amellyel belvárosi iskolák mérnöki programját szeretné támogatni, hogy felkészítse a fiatalságot a technológiai jövőre.” Remélhetőleg a bemutató alkalmával többet megtudunk a különleges modell technikai részleteiről.

Will.I.Am már máskor is dolgozott egyedi autókon, de így is meglepő, hogy egy saját sportkocsit dobott össze az AMG-vel együtt. Gyaníthatóan a Maybach és Virgil Abloh közös munkájához hasonlóan ebből is csak egy darab készül.

