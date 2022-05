Az új 500e vadonatúj elektromos modell bemutatása óta többször is felröppentek olyan pletykák, amelyek szerint a Fiat az új 500e egy dögös Abarth változatán dolgozik, melyek végül hivatalosan is megerősítést nyertek. Most egy lehetséges prototípusról kaptunk fotókat, amely ugyan szerényen néz ki, de a feltételezések szerint valójában egy valódi tesztautóról van szó, bár az Alfa Romeo Mito felniket leszámítva csontsoványnak tűnik.

9 Fotó

Walter Vayr szerint azonban, aki ezeket a fotókat a Facebookon posztolta, a jobb hátsó oldalablakban egy árulkodó papírdarabka jelzi, hogy ez egy "332 BEV Abarth M 001". Úgy tűnik, ez arra utal, hogy ez az igazi, és mivel 001-es jelzéssel van ellátva, a találgatások szerint ez valóban a közelgő erősebb elektromos 500-as első prototípusa lehet.

Egészen biztosak vagyunk benne, hogy ez egy valódi prototípus, és hogy a Fiat dolgozik egy ilyen modellen, mert ezt tavaly márciusban az Abarth főnöke, Olivier François is megerősítette, sőt, odáig ment, hogy azt mondta, a villanyautó munkálatai már majdnem befejeződtek. François kifejtette, hogy a variáns kifejlesztése kicsit trükkösebb volt, mint eredetileg gondolták, de újrahangolt felfüggesztést, nagyobb fékeket kap majd.

A teljesítményről és a hatótávról közvetlenül nem beszélt, de egy régebbi jelentés utalt arra, hogy a modellnek elég ereje lehet ahhoz, hogy körülbelül 7 másodperc alatt sprinteljen 100 km/h-ra, majd 160 km/h-s végsebességre. Ahhoz, hogy ezt a sprintidőt elérje, becslésünk szerint körülbelül 160-170 lóerőre lenne szüksége.

A chiphiány a világ legnépszerűbb sportkocsiját, a Ford Mustangot is elérte. A részletekről itt írtunk.