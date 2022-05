Egyszer hopp, másszor kopp. Ez lehetne Elon Musk Tesla vezérigazgató mottója manapság, mivel úgy tűnik, hogy állandóan bíróságra kell járnia. Sőt, úgy tűnik, gyakran nyer, még ha nem is számít rá, és sokszor veszít is. Ez a mostani "Twitter-szitter" ítélet újabb kudarc Musk számára, és különösen ironikus, hogy épp most egyezett bele a Twitter megvásárlásába.

Az Automotive News által közölt cikk szerint egy New York-i bíró a héten úgy döntött, hogy Elon Musk nem szüntetheti meg a tőzsdei felügyelettel kötött korábbi megállapodását. A megállapodás alapvetően arról szól, hogy a Tesla vezérigazgatójának egy "házon belüli" tisztviselővel kell átnézetnie a tweetjeit, ha van rá esély, hogy azok olyan lényeges információkat tartalmaznak, amelyek hatással lehetnek a tőzsdére és/vagy potenciálisan manipulálhatják a befektetőket.

Ugyanez a bíró elutasította Musk azon kísérletét is, hogy megakadályozza az SEC idézését. A felügyelet reméli, hogy többet megtudhat arról, hogyan kezeli a Tesla a nyilvános közzétételeket.

Bár úgy gondoljuk, hogy a legtöbb ember legalább valamennyire tisztában van az egész történettel, mégis csak van értelme egy kis háttéranyagot nyújtani. Lényegében Musk annak idején azt tweetelte, hogy azt tervezi, hogy részvényenként 420 dollárért tőzsdére viszi a Teslát, és hozzátette, hogy ehhez "a finanszírozás biztosított". Az SEC közbelépett, és úgy döntött, hogy Musknak jóvá kell hagyatnia a tweetjeit, mielőtt közzéteszi azokat.

Nemrégiben Musk egy interjúban azt mondta - és a témában Twitterre is írt -, hogy a tőzsdei felügyelet nem hagyott neki más választást, mint hogy egyetértsen a döntésével, vagy szembenézzen a Tesla közelgő csődjével. Ragaszkodik ahhoz, hogy a szervezet jól tudta, hogy a finanszírozás valójában biztosított volt, legalábbis Musk verziója alapján.

A vezérigazgató lényegében azt mondja, hogy kényszerítették, és most le akarja leplezni az SEC korrupcióját. Musk azt is mondta, hogy a tőzsdei felügyelet csak a szólásszabadsághoz való jogát akarja elvenni.

Lewis Liman amerikai kerületi bíró az SEC mellé állt. Azt írta:

"Musk most nem próbálhatja meg visszavonni a megállapodást, amelyet tudatosan és önként kötött, pusztán azzal, hogy azon siránkozik, hogy akkor úgy érezte, bele kellett egyeznie, de most - miután a pereskedés kísértete már távoli emlék, és a cége az ő megítélése szerint szinte legyőzhetetlenné vált - azt kívánja, bárcsak ne tette volna" - írja véleményében a manhattani.

Ha Musk valóban végigviszi a Twitter megvásárlását, érdekes lesz, hogy a cég tulajdonosának nem szabadna engedély nélkül tweetelnie a platformon. Arra azonban még sokáig várhatunk, hogy mindez hogyan alakul.

