A globálisan meghirdetett online versenysorozatként teszi elérhetővé a teljes GR kínálatot, beleértve a közúti GR autókat és a versenykiviteleket is. Az idei szezonban hét versenyre kvalifikálhatják magukat a résztvevők: a 24 leggyorsabb pilóta áll majd rajthoz a döntőben.

A versenysorozathoz a Gran Turismo 7 adja az alapokat, amelyben utólag letölthető tartalomként többek között a múltidéző Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S) is elérhető lesz. Emellett elsőként a Subaru is megjelenik a TGR e-motorsport partnereként, így az ötödik fordulóban a GR86 mellett az új Subaru BRZ is választható lesz.

A TGR tervei szerint aktívan részt vesz a jövőben is az e-motorsportokban, annak érdekében, hogy a versenyzés élménye minél több ember számára minél közelebbről megtapasztalható legyen, országhatároktól vagy életkortól függetlenül.

