A Stellantis 190 millió eurós beruházást jelentett be elektromos autók gyártására a szerbiai Kragujevacban található üzemében (33 százalékban a Szerb Köztársaság tulajdonában van a gyár). Az összeg mintegy negyede, 48 millió euró Szerbiából származik.

Jelenleg a vállalat a telephelyen a Fiat 500L minifurgon modellt gyártja, amelyet egy új elektromos platformra épülő, nem részletezett, teljesen új, elektromos kompakt modell fog felváltani. A gyártás a tervek szerint 2024 közepén indul.

A Stellantis megjegyzi azt is, hogy a helyzet függvényében az üzem a jövőben egy másik modell gyártását is képes lesz ellátni. Általánosságban az üzem és a platform célja az A, B és C szegmens.

A szerbiai beruházás nem nagy meglepetés, hiszen az üzem már ott van, és érdekes módon a Nidec a szerbiai Újvidéken új villanymotorgyárat épít. A Nidec és a PSA (amely az FCA-val együtt beolvadt a Stellantisba) Franciaországban már működött együtt villanymotorok terén, ami arra utal, hogy ugyanez lehet a helyzet Szerbiában is.

Emlékezzünk arra, hogy Európát tekintve a Stellantis az évtized végére 100%-ig elektromos autók gyártására kíván átállni. Az átállásra való felkészülés érdekében a vállalat több új platformon dolgozik, és üzemekbe, valamint akkumulátor gigagyárakba fektet be (három már megerősítést kapott Európa számára - Franciaországban, Németországban és Olaszországban).

Csak az idő fogja megmutatni, hogy a csoport sikeresen át tud-e állni az elektromos járművekre, mivel a Stellantis vezérigazgatója, Carlos Tavares több alkalommal is kritizálta a gyors tempót (a hibridekhez képest), mivel számos kihívással jár, többek között a teljes gyártási költség 40-50%-os növekedésével a belső égésű motorokhoz képest.

A chiphiány a világ legnépszerűbb sportkocsiját, a Ford Mustangot is elérte. A részletekről itt írtunk.