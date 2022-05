A vontatókocsikat egyfajta munkára tervezték, és a stílus gyakran háttérbe szorul a hasznosság mellett, ez a kansasi férfi azonban nem akart kompromisszumokat kötni. Megálmodott egy vad járgányt, amit végül meg is épített, létrehozva egy ultrahosszú, alacsonyan közlekedő vontatót, amely nem úgy néz ki, mint bármelyik, amit valaha is láttunk.

Ez a vontatóautó ugyanis más járművek keveréke. Az alváz egy 2007-es Freightliner nyerges vontatóból származik, míg a vezetőfülke két gabonaszállító összeszerelt karosszériáját használja. A természetes rozsda miatt teljesen simának tűnik, de ez volt az egyik legnehezebb része az építésnek.

A vontatót egy kétütemű Detroit Diesel motor hajtja, amelyet Brandon az egyedi hangja miatt választott, és amely az ajtók alatt futó, 453 kilogrammos kipufogórendszeren keresztül közvetlenül a fülke mögötti kéménybe vezet. A két oldalon lévő vastag kipufogócsövek megvédik az ajtónak ütődéstől, és futóműként is szolgál. Elég forró ahhoz, hogy megégesse az utasokat, amikor kiszállnak a teherautóból.

A kocsi több mint 8,5 méter hosszú és 6350 kilogramm súlyú. Bár alacsonyan közlekedik, így is 2,7 méter magas. A teherautó nagy mérete azonban nem akadályozza meg a teljesítményében. A motornak elég ereje van ahhoz, hogy átrágja magát a hátsó kerekeken. A teherautó évente körülbelül nyolc garnitúra gumiabroncsot használ el, és a tulajdonos körülbelül 16 ezer kilométert rakott bele, mivel különböző rendezvényekre és autókiállításokra viszi.

A belső térben nem sok mindent találunk, többnyire csupasz fémlemezekből áll, bár Brandon tett bele némi hangszigetelést. Az ülések egy 2014-es Ford F-150-ből származnak, akárcsak a középkonzol, amelyet Brandon átalakított, hogy az Allison sebességváltónak helyet adjon.

Brandonnak a teherautó számos alkatrészét, köztük az egyedi hűtőrácsot is, abból kellett elkészítenie, ami éppen a keze ügyében volt. Még egy kb. egy méter hosszú vonóhorgot is kovácsolt magának, alumínium felniket és egyéb fémhulladékot olvasztva be. Ez most a hátsó részen lóg.

Valószínűleg nincs még egy olyan vontató, amelyik csak megközelítőleg is úgy nézne ki, mint ez. Egyedülálló, hot-rod stílusjegyekkel és figyelemfelkeltő dizájnnal.

