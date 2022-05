Ukrajna új orvosi rendelőket hozott létre a Kijevtől északra fekvő két kisváros, Borodjanka és Irpin ellátására, amelyeket a háború súlyosan érintett. Most az ország miniszterelnök-helyettese és digitális átalakulásért felelős minisztere, Mihajlo Fedorov megerősítette, hogy mindkettőt Tesla Powerwallokkal és napelemekkel szerelik fel.

A Powerwall alapvetően egy 13,5 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor, amely a Tesla szerint akár 9,6 kW folyamatos teljesítmény leadására is képes, és egy átlagos otthont akár 24 órán keresztül áram alatt tart. Önmagában is használható, egyszerűen tartalék energiaforrásként, de ha napelemeket is hozzáadunk, akkor a napenergia tárolására és a hálózatba való visszatáplálásra is alkalmas eszközzé válik.

Mihajlo Fedorov Twitteren mondott köszönetet a Teslának és Elon Musknak, és fotókat tett közzé a pusztításról azon a területen, ahol az új klinikákat állították fel, valamint egy olyan képet, amelyen napelemeket pakolnak ki egy teherautóból. A tényleges Powerwall-akkumulátorokról nem készültek fotók, így nem tudjuk, hogy klinikánként hányat telepíthettek - a Tesla állítólag készített egy oktatóvideót, amely bemutatja, hogyan van minden bekötve.

Elon Musk korábban már többször segített az ukránoknak, a nagy sebességű Starlink rendszeren keresztül létfontosságú internet-hozzáférést biztosítva az országnak. A SpaceX által üzemeltetett műholdas internetszolgáltatás segít az országnak a konfliktus által leginkább érintett részein online és kapcsolatban maradni.

A Tesla emellett ingyenessé tette a Superchargert a háború által érintett és a szomszédos országokba kitelepített elektromos járműhasználók számára - ez Lengyelország, Szlovákia és Magyarország egyes területeit is magában foglalta, azzal a céllal, hogy segítsen nekik minél gyorsabban kijutni a bajból. A szomszédos Romániában található öt Supercharger-állomást nem használták fel arra, hogy az ukrajnai villanyautósok számára ugyanezt a kiváltságot biztosítsák.

Az ingyenes gyorstöltést végül egész Lengyelországra és Szlovákiára kiterjesztették, mivel a legtöbb ukrán elektromosautó-tulajdonos ezeken az országokon keresztül utazott át leggyakrabban valamelyik nyugat-európai országba tartva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy március elején tartott videokonferencián fejezte ki háláját Elon Musk felé. Zelenszkij még meghívta Muskot, hogy látogasson el az országába, Musk pedig azt mondta, hogy valamikor el fog menni, és szeretné, ha a Space X együttműködne Ukrajnával a jövőbeni űrrel kapcsolatos projektekben.

