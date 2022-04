A Lotus és a Smart az SUV-klub új tagjai. A brit sportkocsimárka április elején mutatta be az Eletrét, az első SUV-ját. Szintén áprilisban a Smart bemutatta az #1-est, egy B-szegmensbeli SUV-t, amely a Mini Countryman vetélytársa lehet. Ezek a termékek válaszok az SUV-eladási boomra, amely a 2000-es évek óta az autógyártók növekedését hajtja.

Mivel ezek a járművek általában magasabb árúak a fogyasztók számára, miközben más modellekkel közös platformokon alapulnak, az autógyártók nagyobb nyereséget érhetnek el. A képlet nagyon egyszerű: fejlesszünk ki egy platformot, majd hozzunk létre különböző karosszériatípusokat, az SUV pedig az árstruktúra legmagasabb pontján helyezkedik el. A JATO Dynamics adatai szerint az árkülönbség meglehetősen jelentős.

Olaszországban például egy B-szegmensű SUV 35 százalékkal drágább, mint egy hasonló autó. Ez a különbség a luxus F-szegmensben 11 százalékra csökken. Az összes szegmensben átlagosan 33 százalékkal drágább egy SUV, mint egy személygépkocsi. Ezek alapján elég könnyű megérteni, hogy a világ szinte minden jelentős autógyártója miért épít legalább egy SUV-t.

Van azonban még néhány márka, amelyet nem csábított el az SUV-profit csábítása. Néhányukat azért nem érdekli, mert ez nem része a márkájuk DNS-ének. Másoknak egyszerűen nincsenek meg az erőforrásaik. Néhányuknál pedig már készülnek a SUV-kkel kapcsolatos tervek.

A következő 11 márkánál 2022 tavaszán nem találunk SUV-ot: Abarth, Alpine, Bugatti, Chrysler, Ferrari, Lancia, Lucid, McLaren, Pagani, Polestar és Ram. A listából kimaradtak az olyan hiánypótló cégek, mint a Caterham, a Morgan, a Dallara, a Rimac, a Koenigsegg és mások.

Az Alpine, a Ferrari és a Polestar esetében a következő két évben várhatóan érkezik egy SUV. Tulajdonképpen a Ferrari Purosangue bemutatása a következő hónapokban várható. Talán a Ferrari kivételével ezeknek a márkáknak mind szükségük van egy SUV-ra, hogy viszonylag új cégként nagyobb teret nyerjenek.

A Chrysler nemrég mutatta be Airflow koncepcióját, amely elmossa az SUV, crossover és ferdehátú közötti, amúgy is elmosódó határokat, de a sorozatgyártású változat még évekre van. Bár az Abarthnak technikailag nincs jelenleg megvásárolható SUV-ja, a Fiat Pulse Abarthként futó változatát nemrég mutatták be Dél-Amerikában, és még idén forgalomba kerülhet.

Mások, mint a Bugatti, a McLaren és a Pagani elismert szuperautó márkák, ahol egy SUV talán még nem prioritás. Ez azonban minden bizonnyal megváltozhat, ha a Ferrari Purosangue sikeresnek bizonyul a maranellói cég számára - és ártalmatlannak a márka imázsára nézve. Érdekes módon a Ram a hatodik legnagyobb márka az eladások alapján a Stellantis égisze alatt, de a hangsúly ott eddig a pickupokra és a haszonjárművekre helyeződött.

A Lucid még csak most indult el önálló márkaként az elektromos Air szedánnal, de a második lépésnek egy SUV-nak kell lennie. A Lancia több termékre vágyik, de az eddigi terméktervezési bemutatókon nem esett szó SUV-ról a jövőbeli kínálaton belül.

A cikk szerzője, Felipe Munoz a JATO Dynamics autóipari szakértője.

