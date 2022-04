Az új Hyundai Kona tesztelése gőzerővel folyik, az elmúlt időszakban megszaporodtak az új crossover észlelései. Bár csak 2023-ban érkezik a kereskedésekbe, már most kilométereket és "tapasztalatot" szerzett fél Európa útjain. Egy új kémfotó-sorozaton a Kona még a belső terét is megmutatja, míg a karosszéria továbbra is lepedőbe és álcába burkolózik.

Kémeink nem először segítenek, hogy "beüljünk" az egyik Kona prototípusba. Ezúttal azonban a műszerfalra és a kormánykerékre kapunk egy átfogóbb betekintést. A Hyundai úgy tűnik, hogy egyetlen ívelt panelt kapott, amely a digitális műszeregységet és az infotainmentet is magában foglalja.

17 Fotó

Ez a megoldás nagyon hasonlít majd az Ioniq 5-nél már jelenlévőhöz, amelyből a kormánykerék formáját, valamint a műszerfal középső részének minimalista kialakítását is átveszik.

E tekintetben a Kona középső részén a rádió és a klíma fizikai kezelőszerveit, valamint az ülésfűtés aktiválására és (valószínűleg) az olyan eszközök kezelésére szolgáló gombokat vehetjük észre, mint a menetstabilizáló és a parkolóérzékelők.

A belső kémfotókon kívül a legutóbbi látleletekből tudjuk, hogy a Kona újra kap elektromos változatot. A pletykák szerint az akkumulátoros Hyundai második generációja jelenleg SX2n kódnéven fejlesztés alatt áll, de nem világos, hogy azonnal vagy csak néhány hónappal a bevezetés után mutatják-e be.

A koreai crossover kínálatában az elektromos mellett enyhe, teljes és plug-in benzines hibrid változatok is szerepelnek majd. Emellett a márka szándéka lenne egy új N sportváltozat gyártása és a villamosított dízelmotorok értékesítésének folytatása.

Valószínű, hogy az új Konát elsőként a koreai vásárlók vehetik majd át 2023 elején. Ezt követően a modellt fokozatosan bevezetik a főbb globális piacokon.

