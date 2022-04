Lássuk be - az Ioniq 6 soha nem lett volna olyan, mint a Prophecy. A Hyundai koncepciója egy futurisztikus, négyajtós, elektromos Porsche 911-ről egyszerűen túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. Igen, az Ioniq 5 ferdehátú hű maradt az azt megelőző Concept 45-höz, de az azt követő szedán már koncepció formájában is irreális dizájnjavaslat volt. A kémfotókból kiderült, hogy a sorozatgyártású változat közel sem lesz ilyen elegáns, de ettől függetlenül még mindig izgatottan várjuk.

Az utolsó pillanatban egy sürgős áttervezés miatt elhalasztott Ioniq 6-ról az elkövetkező hónapokban végre lehull a lepelt. Közben egy új adag spekulatív renderelésen több színben és többféle könnyűfém keréktárcsa-kialakítással látható az elektromos szedán. A nem hivatalos dizájngyakorlat az álcázott prototípusokról készült kémfotókat követi, így nem lehet túl messze az igazságtól.

9 Fotó

A dizájntól eltekintve üdítő egy új mainstream szedánt látni a crossoverek által uralt villanyautó-világban. Az Ioniq 6-nak nem lesz könnyű dolga, hiszen a Tesla Model 3-mal és a BMW i4-gyel kell felvennie a harcot, de az E-GMP platform rendkívül ígéretesnek bizonyult. Ha már itt tartunk, az Ioniq 5 ugyanezen az architektúrán alapul, és nemrég frissítették Európában, ahol megkapta a 77,4 kWh-s akkumulátort és a tükröket helyettesítő kamerákat.

Csak remélni lehet, hogy a jövőbeni Ioniq 5 N-t egy Ioniq 6 N követi majd, hogy a Model 3 Performance és az i4 M50 ellenfele legyen. Ahogy a Kia EV6 GT-ben is látható, a platform akár 576 lóerő és 740 newtonméter nyomaték leadására is képes. Ezek egészséges számok, amelyeket az elektromos N modellek a nem túl távoli jövőben kihasználhatnak.

A Hyundai már most előre tervez, hiszen 2024-re egy Ioniq 7 néven érkező, három üléssorral rendelkező, teljes méretű SUV-n dolgozik. Ezt a Seven Concept tavaly novemberben mutatta be előzetesen, és a Kia EV9 és egy esetleges Genesis GV90 mellett ez lenne a legnagyobb jármű, amely a dedikált elektromos platformot használná.

