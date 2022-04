A Bentley az eladások tekintetében nagyszerű évet zárt tavaly. Az ügyfeleknek átadott 14 659 járművel a brit gyártó hatalmas, 31 százalékos növekedést ért el 2020-as eladásaihoz képest. A crewe-i luxusmárka a lendületet egy újdonság bevezetésével szeretné fenntartani globális kínálatában. Ennek a gépnek az első teaserét már ki is adták, bár sok információval nem szolgál.

Az egyetlen rendelkezésre álló képen egy olyan ajtópanel látható, amely 15 rombusz alakú díszítőelemből álló, integrált hangszóróval lett ellátva. A hangszórót egy elegáns LED-es hangulatfény világítja meg, és van egy másik LED-es elem, amely a kartámasz alatti területet világítja meg. A kép - a Bentley által adott nagyon rövid leírással kombinálva - sejteti, hogy mi várható az új modelltől.

Az autógyártó azt mondja, hogy május 10-én mutatja be portfóliójának ötödik modelljét, ami azt is jelentheti, hogy egy vadonatúj termékről van szó, de az is lehet, hogy nem. Mi inkább a második lehetőség felé hajlunk, mivel még nem láttunk kémfotókat a márka tényleges újdonságáról. Amit viszont tavaly decemberben láttunk, az egy téli körülmények között tesztelő Bentayga tesztprototípus volt.

A Bentley magyarázata szerint ez az új modell "a fedélzeti wellness extra dimenzióját" kínálja majd, ami erősen arra utal, hogy inkább egy luxusautóról beszélünk, mint egy teljesítményorientált járműről. Az új jármű "pazar kényelemben ül majd a Bentley kínálatának csúcsán". A néhány hónappal ezelőtti kémfotókon látható tesztautó úgy tűnik, megfelel ennek a leírásnak, és hosszabb tengelytávot mutat a Bentayga számára. Emellett az ajtópanelje szinte tökéletesen megegyezik a teaser képen látható rombuszmintával.

Természetesen ez csak feltételezés, és nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy ez az új modell valóban a Bentayga alapjaira épül. Szerencsére nem kell túl sokat várnunk, hogy kiderüljön, hiszen a hivatalos és teljes bemutatkozásra kevesebb mint két hét múlva kerül sor.

A Ferrari Daytona SP3 részt vett egy londoni kiállításon, ahol egy részletes videót is készítettek róla, szinte minden porcikáját bemutatva. Itt lehet megnézni.