Olyan érzés, mintha a fantasztikus Koenigsegg Jesko egy emberöltővel ezelőtt debütált volna. Először azonban 2019 márciusában jelent meg a Genfi Autószalonon, majd egy évvel később a csúcssebességre összpontosító Jesko Absolut követte. Azóta a világ átvészelt egy globális világjárványt, hatalmas ellátási lánc-zavarokat okozó alkatrészhiányt, pénzügyi bizonytalanságot és Oroszország ukrajnai háborúját. Nem csoda, hogy úgy tűnik, mintha egy emberöltővel ezelőtt történt volna, de a Jesko Absolut még mindig él.

Ez alatt azt értjük, hogy már nem csupán bemutatóautó. A Koenigsegg új képeket tett közzé az első előszériás Jesko Absolutról, amely narancssárga csíkokkal hangsúlyozott grafitszürke külső fényezést visel. Ez lesz a Jesko Absolut program vezető tesztautója, amely ugyanazt az 5,0 literes, ikerturbós V8-ast és kilencfokozatú sebességváltót használja, mint a széria Jesko. Már ha bármilyen Jeskót lehet szériaautónak nevezni.

"Az Absolutot nagyon természetes érzés vezetni. A zökkenőmentes váltás miatt, akár felfelé, akár lefelé, egyszerűen minden sokkal gyorsabban történik" - mondta Markus Lundh, a Koenigsegg tesztpilótája. "Nincsenek késleltetések, nagyon érzékeny és pontosan úgy viselkedik, ahogyan azt szeretnénk. Több ezer órát töltöttünk CFD-számításokkal. Nemcsak aerodinamikai és tervezési szempontból, hanem a nagy sebességű stabilitás szempontjából is áramvonalasítottuk az autót. Ennek eredményeképpen a Jesko Absolutnak fenomenálisan alacsony, mindössze 0,278-as légellenállási együtthatója van."

Mindennek a fejlesztésnek az a célja, hogy megalkossák a világ talán leggyorsabb szériamodelljét. A Jesko felturbózott V8-as motorja 1600 lóerőt teljesít, ha E85-ös üzemanyaggal működik. Az aerodinamikai változtatásokkal és a kilencfokozatú sebességváltóval kombinálva a Jesko Absolut elméleti végsebessége körülbelül 530 km/h. Christian von Koenigsegg cégalapító már most kijelentette, hogy ez lesz a leggyorsabb autó, amit a Koenigsegg valaha is építeni fog most, vagy a jövőben.

Ha az 530 mérföld/óra pontos, az könnyedén túlszárnyalná a jelenlegi hivatalos szériaautó-rekorder, az SSC Tuatara 455 km/h-s átlagos végsebességét. A Bugatti Chiron Super Sport 300+ nem hivatalos 490 km/h-s sebességét is átugraná. A Bugatti az első autógyártó, amely sorozatgyártású autóval átlépte a 480 km/h-s határt, azonban mindez azért nem hivatalos, mert a sebességet csak egy irányban érték el, szemben az ellentétes irányú átlaggal, az ellentétes irányú, egymás utáni futamok elvégzése ugyanis semmissé teszi a szél vagy a tengerszint feletti magasság esetleges befolyását a jármű egyenes vonalú teljesítményére.

