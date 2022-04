2009-ben a Honda S2000 egy elemi erejű sportautó volt, amelynek a kezdőára még az ilyen ritka CR-modellek esetében is húszmillió forint alatt volt. Ki gondolta volna, hogy alig 13 év múlva majdnem 70 millió forintért adnak el egyet? Üdv 2022-ben, ahol úgy tűnik, mindennek őrült ára van.

Ide tartozik a közkedvelt Honda S2000 is, amelynek értéke az elmúlt években egyre csak emelkedett. Azonban tudomásunk szerint egyik sem kelt el többért, mint egy új Porsche 911 Turbo, kivéve az itt bemutatott 2009-es S2000 CR-t. 41 licitáló dobta be a kalapját a ringbe, bár az utolsó percekben két leendő vevő között zajló licitháború volt az, ami 70 millióig repítette az árat. A csatát Nico2015 nyerte meg a végső licittel, ami kétségtelenül más S2000-tulajdonosokat is lázba hozott, hogy vajon elegendő biztosítási fedezetet kötöttek-e a járművükre.

Hogyan érte el ez a Honda a 70 millió forintos árat? Eltekintve attól a két embertől, akik nagyon akarták ezt az autót, van néhány tényező, ami egészen különlegessé teszi. Először is, 2009 volt az S2000 utolsó gyártási éve. Ebben az utolsó évben mindössze 355 darab készült az amerikai piacra, ráadásul ez egy Club Racer (CR) modell. Így ez az egyik a mindössze 31-ből, és az hirdetés szerint az opcionális hifivel és légkondicionálóval is fel van szerelve. Továbbá a digitális kilométeróra mindössze 197 km-t mutat. Ha mindezt összeadjuk, akkor olyan autót kapunk, amiért az autógyűjtők harcolni fognak. És ahogy a záró licitnél látjuk, pontosan ez történt.

A legtöbb autórajongó egyetértene abban, hogy a Honda S2000 egy igazi modern klasszikus. Egyesek szerint az analóg sportautók evolúciójának csúcsát képviseli, hiszen elemi vezetési élményt nyújt szívómotorral, kézi váltóval és csak minimális segédberendezéssel, például kipörgésgátlóval. A végső licithez minden bizonnyal más tényezők vezettek, de vajon ez az árverés bepillantást engedhet-e az S2000-es pályájába a klasszikus autók világában? Ezt csak az idő fogja megmondani.

