A Tesla 2019-ben mutatta be a Cybertruck tanulmányt, és a plató rakodókapacitásának bemutatására a gyártó egy elektromos Cyberquadot készített, amelyet a bemutató alkalmával a teherautóra hajtottak. Nem vagyunk benne biztosak, hogy a Tesla mennyire volt meggyőződve arról, hogy a leleplezés előtt le kell gyártania a quadot, de utána, valószínűleg a pozitív közönségreakciókra alapozva, bejelentették, hogy a kisebb gép is egy opció lesz a Cybertruckhoz.

Azóta nem sok szó esett róla, és valószínűleg a legizgalmasabb Cyberquaddal kapcsolatos fejlesztés egyáltalán nem a Teslát érintette. A Rich Rebuilds nevű youtuber volt az, aki úgy döntött, hogy újra akarja alkotni a Cyberquadot, amit meg is tett, és eközben azt is felfedezte, hogy a Tesla által a Cybertruck bemutatóján használt quad valójában egy Yamaha Raptor 700-as alvázon alapult.

Az, hogy még nem hallottunk sok hivatalos Cyberquaddal kapcsolatos hírt, annak a ténynek tudható be, hogy a Cybertruck gyártásának kezdetét többször is elhalasztották. Most azonban, hogy a Tesla megerősítette, hogy elektromos ATV-je jön, egy tervezőversenyt hirdetett egyetemi hallgatókból és kutatókból álló csapatok számára Kínában, hogy a 2170-es hengeres akkumulátorcella köré kialakított akkumulátorcsomag dizájnjával álljanak elő.

A pályázatnak nyereménye is van, a győztes csapat körülbelül tízmillió forintnak megfelelő összeget kap. Ami számunkra kissé furcsa, az az, hogy a Tesla a győztes tervet felhasználhatja a kész sorozatgyártású Cyberquadban - miért veszi igénybe a tömegeket, ahelyett, hogy házon belül készítené el ezt a tervet?

Nem ez lenne az első eset, hogy a Tesla a nagyközönséghez fordul tervezési erőforrásokért Kínában. Korábban a gyártó bejelentette, hogy keres valakit a kínai tervezőcsapatának élére, amely az úgynevezett 25 ezer dolláros Teslán dolgozik. A Cyberquad akkumulátorcsomaghoz a Tesla kifejezetten egyetemi hallgatókból álló érdeklődő csapatokat, valamint az általa "innovációs és kutatócsapatoknak" nevezett csapatokat keres.

A Tesla Cybertruck a tervek szerint jövőre kerül gyártásba és kezdi meg a kiszállításokat, összeszerelése pedig az újonnan megnyitott Giga Texas üzemében történik majd. A Cyberquad azonban valószínűleg teljes egészében Kínában készül majd, majd az Egyesült Államokba szállítják azoknak a vásárlóknak, akik az elektromos quad opciót adták meg, annak ellenére, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a teherautóval együtt Texasban készül majd.

