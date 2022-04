Az Audi A4 következő generációja még hónapokra van a hivatalos bemutatkozástól, de kémfotósaink megörökítették tesztelés közben. Az új modell, amely szedán és kombi változatban lesz kapható, teljes áttervezést kap, megújult hajtásláncokkal, mielőtt az Audi az évtized vége felé átállítaná a modellt elektromos hajtásra. Az új felvételeken az A4 Avant látható.

A szűk álcázás igyekszik elrejteni a kombi megújult formavilágát, de így is jelentős változások láthatóak. A hűtőrács keskenyebb, alatta kisebb nyílással. A fényszórók is keskenyebbnek tűnnek, az első lökhárító külső szélein pedig függőleges szellőzőnyílások találhatók. Az autó úgy tűnik, karcsúbb kilincseket is kapott.

10 Fotó

A hátsó rész úgy néz ki, mint egy kombi, bár az Audi nem szerelte fel az autó szériagyártású hátsó lámpáit. Ehelyett beugró egységek böknek át az álcázáson az egyébként tipikus kombi hátdó részen. Az alsó lökhárítón keresztül egy pár befejezetlen kipufogócső lóg ki, ami valami sportosra utal a motorháztető alatt.

A megújult Audi továbbra is benzin- és dízelmotorokat használ majd, de ezek lesznek az autó utolsó hasonló motorjai. Az Audi a teljes villamosítás irányába tett lépései közé tartozik az A4-es is, amely a vállalat ígérete szerint az évtized végére elektromos jármű lesz. A következő generációs A4 azonban megelőzheti az átmenetet azzal, hogy az utolsó belsőégésű motoros modellek mellett egy teljesen elektromos A4 E-Tron változatot is bevezetnek, mivel egy ilyen modell nem kizárt.

A szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt az Audi villamosítani fogja az autó benzin- és dízelmotorjait is. A B10-es A4-es enyhe hibrid technológiát kap, az Audi pedig egy plug-in hibrid változatot is kínál majd, amely a nagy teljesítményű RS4 lesz. Spekulációk szerint az Audi a következő generációval megszünteti a modell kézi sebességváltóját.

A gyártó nem jelentette be, hogy mikor debütál az új A4-es, de mi 2023 elejére jósoljuk a bemutatót. Kémfotósaink csak a kombi változatot örökítették meg tesztelés közben, a szedánt sehol sem lehetett látni. Arra számítunk, hogy a négyajtós változatot hamarosan megpillantjuk, ahogy a B10-es A4 fejlesztése az év folyamán folytatódik. Ez lesz a modell hattyúdala a belső égésű motorok számára, mivel az egész iparág a teljesen elektromos járművek felé halad.

