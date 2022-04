A Kia több mint egy autógyártó, mivel a dél-koreai vállalat szereti magát "fenntartható mobilitási megoldások szolgáltatójának" nevezni. A marketing szakzsargontól eltekintve a leírás arra utal, hogy a vállalat célzottan épített járműveket (PBV) kíván értékesíteni. A PBV-k dedikált termékcsaládját 2025-ben avatják fel, addig pedig a meglévő modelleket alakítják át speciális célokra.

Az élen jár a Niro Plus, amelyet a taxiüzemeltetőkre és fuvarmegosztásra szabtak, de a magántulajdonosok számára kempingezéshez vagy más hasonló szabadidős tevékenységekhez szánt normál modellként is elképzelhető. A crossover előző generációján alapuló járművet 10 milliméterrel megnyújtották, hogy nagyobb lábteret kínáljon. A legszembetűnőbb változás a magasabb tető, mivel a magasság 80 mm-rel nőtt, hogy a hátsó utasok számára több fejtér álljon rendelkezésre.

A Kia megemlíti, hogy a Niro Plus-t itthon és a tengerentúli piacokon is árulni fogják, ezek között szerepel Ausztrália is. A tervek szerint a tágasabb crossovert plug-in hibrid és elektromos változatban is árulják majd, a taxis származék az utóbbira épül. A belső tér maximalizálása érdekében a karosszéria megnövelésével elért nyereségen túl a jármű vékonyabb ajtókárpitokat és üléseket is kapott.

A bejutás megkönnyítése érdekében a B-oszlopokra kapaszkodókat szereltek, az utasok biztonságának növelésére pedig ajtóreflektorokat helyeztek el. A belső tér többi része nagyrészt változatlan, de a Kia a taxis változathoz egy mindenre kiterjedő kijelzőt szerel be. Ez digitális tachográfot, taxamétert és navigációt is tartalmaz majd, miközben a hangvezérlés és az OTA-frissítések támogatását is megerősítették.

A 2025-re érkező első dedikált PBV állítólag egy "eredendően változtatható méretű" középkategóriás jármű lesz, ami segíthet a Kiának abban, hogy megpróbálja elérni azt a célját, hogy 2030-ra piacvezető legyen a PBV-szegmensben.

Eközben a Niro Plus csatlakozik a februárban Koreában bemutatott Ray Vanhez, mint az első olyan együléses furgon, amelyet kifejezetten áruszállítási szolgáltatásokra hoztak létre.

