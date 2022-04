Egy autógyártókból és akkumulátorgyártókból álló konzorcium egy digitális "akkumulátor-útlevelet" fog kifejleszteni, amely például az elektromos autók akkumulátorainak karbonlábnyomát és újrahasznosítási arányát mutatja be.

A konzorcium tizenegy partnere között van a Volkswagen, a BMW, az Umicore és a BASF - jelentette be a német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium. A digitális akkumulátor-útlevél arra vonatkozó információkat is tartalmaz majd, hogy a benne lévő nyersanyagokat társadalmilag és ökológiailag elfogadható körülmények között bányászták-e és azt is látni kell majd benne, hogyan lehet az akkumulátort megjavítani vagy újrahasznosítani. A Global Battery Alliance (GBA) hálózattal való együttműködés garantálja a globális kompatibilitást.

A projektet a német szövetségi kormány összesen 8,2 millió euróval támogatja és a kísérleti projekt az európai szintű szabályozás modelljévé válhat. Az európai intézmények (Bizottság, Tanács és Parlament) jelenleg még egyeztetnek az akkumulátorokról szóló megfelelő uniós rendeletről. Annyit már tudni, hogy 2026-tól ez kötelező lehet minden új járműakkumulátor, helyhez kötött tároló és nagyobb ipari akkumulátor esetében.

A tervezet többek között előírja, hogy az elektromos autók akkumulátorainak karbonlábnyomát jelenteni kell - a fokozatos csökkentés érdekében. 2031-től minimális újrahasznosítási kvótákat vezetnek be az elektromos autók akkumulátoraira, különösen az olyan nyersanyagok tekintetében, mint a kobalt, a nikkel vagy a lítium.

A Reuters beszámolója szerint az energiaforrásokat QR-kóddal lehetne ellátni, amely egy online adatbázisba vezetne. Ez lehetővé tenné az autó tulajdonosának, de a vállalatoknak vagy a hatóságoknak is, hogy hozzáférjenek az akkumulátorra vonatkozó információkhoz. A jelentés szerint ez az akkumulátor összetételére, azaz az akkumulátor kémiai összetételére is utalhat. Ez például a tulajdonosok vagy használtautó-vásárlók számára lenne érdekes, akik tudni szeretnék, hogy az autó lítiumos vagy nikkeles akkumulátorral van-e felszerelve.

A tervezett uniós akkumulátor-irányelv tervezete szerint az elektromos járművek gyártóinak 2024-től közzé kell tenniük az akkumulátorok szén-dioxidlábnyomát. Ezt 2027-től maximalizálniuk kell és az újrahasznosított nyersanyagok arányát is közzé kell tenni 2027-től, később bevezetik ennek minimális értékét.

A címlapképen a múlt héten bemutatott BMW i7 látható.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.