A Ford 2021 novemberében mutatta be a globális piacra szánt Rangert, de anélkül, hogy bármit is mondott volna a plug-in hibrid hajtáslánc érkezéséről. Most már tudjuk, hogy ez hivatalosan valamikor 2023-ban fog jönni, az Amarok azonban, amellyel az átdolgozott T6 platformon osztozik, nem fogja követni, mivel a Volkswagen szerint a meg nem határozott elektromos hatótávolság egyszerűen nem elég. A német terepjáró egyelőre marad a négy- és hathengeres motoroknál, a kínálat csúcsán a V6-os TDI áll.

A Volkswagen Haszonjárművek marketingcsapatának egyik tagja az Autocar és a Drive munkatársaival beszélgetve a 2023-as Amarok Wolfsburgban tartott médiabemutatóján egy szaftos ízelítőt osztott meg. Lars Krause elmondta, hogy "egy tisztán elektromos változatot tervezünk. Ez még korai, de az életcikluson belül fontolóra vesszük".

Azzal, hogy a második generációs Amarok termékéletciklusa alatt kerül forgalomba, ez csak azt jelentheti, hogy még az évtized vége előtt megérkezik. Az új teherautó 2022 vége felé kerül forgalomba, és ha újabb 12 éves életciklusa lesz, akkor egészen a 2030-as évek elejéig kitart. A logika azt súgja, hogy a VW még jóval 2030 előtt piacra dobná a tisztán elektromos modellt, hiszen nem lenne értelme, hogy a villanyautó csak 2-3 évig legyen forgalomban.

A VW képviselője biztos benne, hogy a 2023-as Amarok Ford által fejlesztett alváza képes támogatni az akkumulátorcsomagot és az elektromotort: "Úgy gondoljuk, hogy lehetséges. Nyilvánvaló, hogy bizonyos elemeket módosítanunk kellene, de igen, komolyan gondolkodunk egy elektromos változaton". Az Autocar spekulációi szerint mindkét elektromos teherautót a Ford építheti Michiganben, de egyelőre semmi sem hivatalos. A brit magazin odáig megy, hogy a nulla károsanyag-kibocsátású Amarok már 2025-ben piacra kerülhet.

Mivel az Euro 7-es előírások a tervek szerint a nem túl távoli jövőben lépnek életbe, egy elektromos Amarok minden bizonnyal segítene a VW Haszonjárműveknek abban, hogy teljesíteni tudják a flottákra vonatkozó kibocsátási célértékeket, és ne kelljen súlyos bírságokat fizetniük. Különösen igaz ez, mivel a plug-in hibrid változatot már kizárták, így logikusnak tűnik a teherautó tisztán elektromos hajtáslánccal történő értékesítése az Európai Unióban.

Ráadásul a károsanyag-kibocsátáson alapuló gépjárműadó egyre több európai országban fogja a következő években tovább büntetni a belső égésű motorral szerelt járműveket, ami az Amarok EV-t még életképesebbé teszi.

