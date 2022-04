Kíváncsian várjuk az új C-osztályú Mercedes AMG-változatait, szerencsére úgy tűnik, a várakozásnak (majdnem) vége, mivel az affalterbachi gyártó közzétett egy rövid videót a közösségi médiában, amelyben láthatjuk a frontrész egy szeletét.

Ezen a videón nincs hang, így nem halljuk a motor hangját indításkor. Ez talán nem mellékes, hiszen a pletykák szerint ez az új Mercedes-AMG villamosított lesz. Ha ez a helyzet, akkor nincs semmi baj ezzel a videóval, ha a hangsáv hiányzik, az azért van, mert a sportos szedán elektromos üzemmódban indul.

A Mercedes-AMG nem fedte még fel a modell kilétét. Úgy gondoljuk, hogy a C 43 AMG-t látjuk, és nem a C 63 AMG-t, amely remélhetőleg sokkal agresszívebb dizájnnal fog rendelkezni, hogy megfeleljen a származásának. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a C 43 AMG név nem hivatalos, a pletykák szerint ez a változat a C 45 AMG, vagy akár a C 53 AMG nevet is kaphatja majd.

Mindenesetre senki ne számítson hat- vagy nyolchengeres motorra a motorháztető alatt. Ezt a változatot egy 2,0 literes négyhengeres turbómotor fogja hajtani, ahogy azt a gyártó közölte. Mindenféle hibridizáció nélkül ez a motor 421 lóerőnek megfelelő teljesítményt ad le. Ez lényegesen több, mint a jelenlegi Mercedes-AMG C 43-as 390 lóerős, ikerturbós 3,0 literes V6-os motorja.

A Mercedes-AMG posztja további részletekkel nem szolgál. A gyártó csak annyit írt, hogy várjunk türelmesen, mert hamarosan több információ is kiderül. Nagyon valószínű, hogy az új Mercedes-AMG C 63 még ebben az évben követi. A BMW M3 sportos vetélytársának nincs meg minden henger. Ezt is a 2,0 literes e-turbó négyhengeres fogja hajtani, de az biztos, hogy egy villanymotor fogja támogatni. Teljesítménye várhatóan 600 lóerő körül lesz.

