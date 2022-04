A Toyota GR Yaris egy háromajtós ferdehátú, amely továbbra is lenyűgöző. Láttuk már korábban is, hogy a háromhengeres kisautó kiket köröz le gyorsulási versenyen, de most itt van egy másik szériapéldány, amely a Nürburgringen egy Porsche 718 Cayman GT4-et előz meg. Van azonban egy probléma - a Porsche vezetője nem engedte el a Toyotát.

Ahogy a cikk alján lévő videón is látható, a YouTube-on ügyködő GreatMotors jóvoltából, a Toyota GR Yaris gyorsabb tempót diktál, mint a sárga 718 GT4-es. Annak ellenére, hogy a GR Yaris kisebb teljesítményű, úgy tűnik, sofőrje több versenypálya-tapasztalattal rendelkezik, mint a Porschéban ülő.

Az olyan nyilvános versenypályákon, mint a Nürburgring, van egy íratlan szabály - vagy ha úgy tetszik, egy úri megállapodás -, hogy a gyorsabb tempójú autóknak van előzési joguk. Igaz, ez egy nyilvános pálya, és minden jogod megvan ahhoz, hogy a saját tempódban haladj, de ha egy gyorsabb autó van mögötted, akkor jobbra kell húzódnod, és balra kell engedned őket.

A videón többször is jelezte a Toyota vezetője a Porsche vezetőjének, hogy engedje át az előbbit, de eredménytelenül. Volt, amikor a GR Yarisnak idő előtt kellett fékeznie a Porsche miatt.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a GR Yaris gyorsabb autó lenne. A 718 Cayman GT4 a 992-es generációs Porsche 911-esből származó, 4,0 literes, szívó 4,0 literes hathengeres boxermotorral sokkal erősebb, mint a GR Yaris és az 1,6 literes, háromtorkú turbófeltöltős malom.

Azonban egy kiváló sofőr, aki megfelelő gumikkal (jelen esetben egy szett Michelin Pilot Sport Cup 2 gumival) fut, simán leköröz egy erősebb autót, amelyet egy kevesebb pályatapasztalattal rendelkező sofőr vezet.

Egy párhuzamos univerzumban, ahol a Porsche átadta a helyét a Toyotának, a kis Yaristól egy sokkal élvezetesebb gyorskört láthattunk volna.

