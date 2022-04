Már több mint két éve kémleljük a Mercedes-AMG C43 utódját, de úgy tűnik, még mindig van mit tesztelni rajta. A Nürburgring "rezidense", Automotive Mike kiszúrta, hogy a sportos szedánt keményen nyomják a Nordschleifén a következő hónapokban esedékes lehetséges világpremier előtt. Az "AMG Lite" változatot legkönnyebben a kisebb csomagtérajtó-spoilerről és a négy kipufogóvégek kerek formájáról lehet felismerni.

Az álcázás miatt nehéz megmondani, hogy a C63 szélesebb sárvédőket kap-e, mint a C43, bár a logika azt súgja, hogy a csúcsmodellnek izmosabb lánctalpai lesznek. A hang, amit hallunk, már nem egy V6-osból jön, hiszen a C-osztály W206 összes formája kizárólag négyhengeres. Ugyanez igaz az SUV megfelelőjére, a GLC-re is, az egyetlen kivételt a 400d jelenti a hathengeres dízellel. Más szóval az AMG-k szigorúan négyhengeresek lesznek.

Míg az AMG lelkesen beszélt az új C63-asról az M139-es motorral és villanymotorral, addig a C43-asról az affalterbachiak szűkszavúan nyilatkoztak. Még azt sem tudjuk, hogy megtartja-e a nevét, hiszen a pletykák szerint a "C53" becenévre váltana. Bárhogy is hívják majd, ez is a "45-ös" AMG modellekből ismert 2,0 literes turbómotort kapja.

Ez a CLA45 S-ben egészséges 416 lóerőt présel ki magából, ami furcsa módon máris több, mint a C43-as duplaturbós 3,0 literes V6-osából elérhető 385 lóerő. A rangsor tiszteletben tartása érdekében az AMG bizonyára azt szeretné, ha a következő generációs C-osztály AMG alapmodellje túlszárnyalná a gyengébb kompakt modelleket, hogy megérje érte többet fizezni. Csípőből tüzelve a 'Ringen az utolsó pillanatban tesztelés alatt álló prototípus nagyjából 430-450 lóerős lehetett, ami jelentős lemaradást jelent a "45-ösökhöz" képest.

Valamiféle villamosítást is meg lehetne valósítani, hogy a károsanyag-kibocsátás csökkentésével az EU-t is elégedetté tegyék. Ez pozitív hatással lesz az összteljesítményre is, de a súly rovására, mivel a hibrid beállítások növelik a tömeget. A 2023-as AMG C43/53 valószínűleg kizárólag automata váltós és összkerékhajtású lesz. Apropó 4Matic, a zászlóshajó C63 először kap összkerékhajtású rendszert, mivel korábban csak a hátsó tengelyre küldte az erőt.

A C43/C53-at a C63 előtt kellene leleplezni, így a premierre inkább előbb, mint utóbb kerülhet sor.

