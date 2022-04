Az elmúlt években többször is láthattuk a Land Rovert tesztelni a Range Rover Sport következő generációját. Az SUV első prototípusát 2020 februárjában kémlelték ki, és most, több mint két évvel később végre készen áll a bemutatásra. A brit autógyártó most ízelítőt adott az új Range Rover Sportból, és megerősítte, hogy május 10-én mutatják meg a világnak teljes pompájában.

Úgy tűnik, hogy a Land Rover rendes show-val készül az RR Sport debütálására. A gyártó szerint "a globális leleplezés során drámai bemutatkozásra kerül sor" a modell számára, amely "folytatja elődje merész tetteit, és a bemutatóra egy egyedülálló kihívást vállal". Ez elég homályosan hangzik, bár talán van elképzelésünk arról, hogy valójában miről is beszél a Land Rover.

4 Fotó

A Range Rover Sport korábban már felállított néhány különböző sebességrekordot, többek között a kínai Hunan tartományban. Még 2018 márciusában a nagy teljesítményű SUV megmászta a 99 kimerítő kanyarjáról híres félelmetes Tianmen-hegyi utat, és ezzel új, nem hivatalos rekordot állított fel. Ha feltételezésünk helyes, az új RR Sport valószínűleg egy újabb sebességrekord felállításával debütál majd. Elvégre a Land Rover "adrenalinnal teli leleplezést" ígér.

Az autógyártó egyelőre semmi konkrétumot nem akar bejelenteni, de azt mondja, hogy az új Range Rover Sport "újradefiniált, könnyedén ötvözi a félreismerhetetlen jelenlétet, a páratlan közúti képességeket és a legújabb fejlett digitális és futómű-technológiákat". Komoly teljesítménynövekedésre számítunk a leköszönő modellhez képest, és nagyon kíváncsiak leszünk, mi rejtőzik a motorháztető alatt.

A legfrissebb hírek szerint az új RR Sportot piactól függően villamosított hathengeres benzin- és dízelmotorokkal, valamint egy erősebb plug-in hibrid hajtáslánccal kínálják majd. A csúcsmodell SVR valószínűleg a BMW 4,4 literes, duplaturbós V8-as motorjának egy változatát kapja majd, valahol 600 lóerő körüli teljesítménnyel. Körülbelül két hét múlva többet fogunk megtudni, úgyhogy maradjanak velünk.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.