A Reddit félresikerült tuningokra szakosodott alfórumába posztolt modell egyrészt egy elég drágának tűnő felnikkel kiegészített, teljes egészében szénszálas kasztnit visel, azonban jobban megnézve ennél szebb kivitelezést is láttunk már.

A frontrészt az AMG GT R ihlette, ami egyértelmű a Panamericana hűtőrácsról és a nagy alsó légbeömlőkről, de egy masszív splitter is látható elől.

A motorháztetőn található egy ablak, amin elvileg rálátni a motorra, az azonban sajnos nem derül ki a posztból, hogy egy négy, vagy egy nyolchengeres erőforrás pillantana-e vissza. Mindenesetre oldalra került jó pár szellőző, egy a kerekek fölé, egy pedig a Honda Civic Type R-hez hasonlóan az ajtónyíláshoz.

A tanksapkák helyét az ilyen csomagokon kivágják a panelekből, itt viszont nem csak a tanksapkával, hanem a kilincsekkel is ez történt, tehát az ajtók is cserélve lettek valószínűleg. A hatalmas, szinte pad méretű hátsó szárny elterelheti a figyelmet a hátsó sárvédőkön lévő, semmilyen funkciót be nem töltő légbeömlőkről és bár a kocsi hátuljáról nincs kép, valószínűleg a splitterrel megegyező méretű diffúzort és jó nagy kipufogócsöveket látnánk ott.

Egy férfi élete legrémisztőbb élményét élhette át Kaliforniában, amikor Teslája az autópályán, 130 km/h feletti tempónál lefagyott. Itt írtunk a részletekről.