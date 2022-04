Alighanem sokan eljátszottak már a gondolattal, milyen lehetett az autójuk újkorában, feltéve ha éppen nem egy szalonautóban ülnek most is. Nos, nagyon úgy néz ki, hogy valaki már élt is ezzel a lehetőséggel, a mobile.de-re felkerülő gyűjtői példány ugyanis hamar gazdára lelt.

A meghirdetett autó különlegessége, hogy bár 2008-as modell, 14 év alatt csupán 80 kilométert futott. Az AMG csomagos S350-ért pedig mintegy 52.500 eurót, azaz közel 20 millió forintot kértek el – számolt be róla a HVG.

A klasszikus ezüst fényben pompázó, fekete bőrös, szinte érintetlen belsővel, és 272 lóerős, 3,5 literes V6-ossal rendelkező S-osztály pazarul mutat és fenyegető menettulajdonságokkal bír, cirka 7 másodperc alatt van meg neki a százas sprint, az elektronika pedig 250-nél parancsol megálljt!

